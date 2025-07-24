Erick Thohir Sebut Proses Naturalisasi Pemain Keturunan Tambahan Dimulai Agustus 2025

Erick Thohir memastikan proses naturalisasi pemain keturunan tambahan dimulai Agustus 2025 (Foto: Youtube/OfficialOkezone)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk Timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025. Ia akan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto agar dimudahkan.

Erick beberapa waktu lalu mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Sementara, di saat bersamaan, ada pula Mauro Zijlstra yang akan memulai proses.

1. Diproses Agustus 2025

Ketiga pemain itu ternyata akan diproses secara bersamaan. Hanya saja, dua nama itu belum menyetor dokumen yang dibutuhkan.

“Kami sedang menunggu surat-surat dari dua pemain ini. Naturalisasi harus hati-hati, kami tidak mau menghalalkan segala cara,” kata Erick dalam konferensi pers di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

“Alhamdulillah respons dari mereka dan orangtua positif tetapi kertasnya belum masuk,” imbuh Menteri BUMN itu.

“(Mereka akan) diproses bersama Mauro (Zijlstra), prosesnya Agustus (2025) di DPR. Semoga kami akan mendapat kemudahan. Saya akan menghadap pak presiden, semoga minggu depan bisa diterima,” kata Erick.