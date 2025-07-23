Hasil Arsenal vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2025: The Gunners Menang 1-0!

HASIL Arsenal vs AC Milan di laga uji coba pramusim 2025. The Gunners -julukan Arsenal- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Arsenal vs AC Milan digelar di National Stadium Singapura pada Rabu (23/7/2025) malam WIB. Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka pada menit ke-53.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di babak pertama. Arsenal banyak menurunkan pemain barunya di awal pertandingan ini.

Meski begitu, Arsenal bisa tetap tampil moncer. Salah satu ancaman berbahaya dilancarkan Arsenal ke gawang AC Milan lewat aksi Ethan Nwaneri. Sayangnya, bola masih bisa dihalau kiper AC Milan, Pierto Terracciano.

Tak menyerah, Arsenal kembali dapat peluang emas pada menit ke-30. Tetapi, kiper AC Milan lagi-lagi melakukan penyelamatan penting. Bola tendangan Saka masih bisa ditangkapnya.

Milan bukan tanpa perlawanan. Mereka juga melancarkan sejumlah serangan berbahaya, salah satunya lewat aksi Alexis Saelemaekers. Tetapi, usaha demi usaha yang dilakukan tetap gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.