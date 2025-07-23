Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Arsenal vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2025: The Gunners Menang 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:58 WIB
Hasil Arsenal vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2025: The Gunners Menang 1-0!
Laga Arsenal vs AC Milan. (Foto: Arsenal)
A
A
A

HASIL Arsenal vs AC Milan di laga uji coba pramusim 2025. The Gunners -julukan Arsenal- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Arsenal vs AC Milan digelar di National Stadium Singapura pada Rabu (23/7/2025) malam WIB. Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka pada menit ke-53.

Arsenal vs AC Milan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di babak pertama. Arsenal banyak menurunkan pemain barunya di awal pertandingan ini.

Meski begitu, Arsenal bisa tetap tampil moncer. Salah satu ancaman berbahaya dilancarkan Arsenal ke gawang AC Milan lewat aksi Ethan Nwaneri. Sayangnya, bola masih bisa dihalau kiper AC Milan, Pierto Terracciano.

Tak menyerah, Arsenal kembali dapat peluang emas pada menit ke-30. Tetapi, kiper AC Milan lagi-lagi melakukan penyelamatan penting. Bola tendangan Saka masih bisa ditangkapnya.

Milan bukan tanpa perlawanan. Mereka juga melancarkan sejumlah serangan berbahaya, salah satunya lewat aksi Alexis Saelemaekers. Tetapi, usaha demi usaha yang dilakukan tetap gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636439/erick-thohir-tegaskan-pssi-dan-patrick-kluivert-pisah-baikbaik-vkn.webp
Erick Thohir Tegaskan PSSI dan Patrick Kluivert Pisah Baik-baik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tersingkir dari French Open 2025 Usai Dikalahkan Kunlavut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement