Media Vietnam Ragu Timnas Thailand U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Begini Katanya!

Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 di pertemuan terakhir Piala AFF U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)

MEDIA Vietnam Soha.vn ragu Timnas Thailand U-23 mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Anggapan itu muncul karena skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- bermain buruk sehingga hanya bermain 0-0 melawan Myanmar U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli 2025 malam WIB.

“Timnas Thailand U-23 benar-benar buntu melawan underdog (Myanmar). Thailand menghadapi bahaya besar di semifinal Piala AFF U-23 2025,” tulis judul yang dibuat Soha.

Media Vietnam ragu Thailand U-23 kalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Soha.vn)

“Di semifinal, Thailand U-23 akan bertemu tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Thailand U-23,” lanjut Soha.

1. Suporter Timnas Thailand U-23 Pesimistis

Rasa pesimistis juga ditunjukkan suporter Timnas Thailand U-23. Memberi komentar di akun Instagram @changsuek, salah satu suporter Timnas Thailand U-23 ragu skuad kesayangannya dapat menumbangkan Timnas Indonesia U-23.

Terlebih laga yang digelar pada Jumat, 24 Juli 2025 pukul 20.00 WIB ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Diprediksi sekira 40.000 penonton akan memadati stadion bersejarah ini.

“Bahkan melawan Myanmar U-23 saja gagal menang. Jangan berharap bisa menang melawan Indonesia,” tulis akun @ongart_fc di akun Instagram Timnas Thailand, @changsuek.