Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ragu Timnas Thailand U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Begini Katanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |06:34 WIB
Media Vietnam Ragu Timnas Thailand U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Begini Katanya!
Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 di pertemuan terakhir Piala AFF U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

MEDIA Vietnam Soha.vn ragu Timnas Thailand U-23 mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Anggapan itu muncul karena skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- bermain buruk sehingga hanya bermain 0-0 melawan Myanmar U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli 2025 malam WIB.

“Timnas Thailand U-23 benar-benar buntu melawan underdog (Myanmar). Thailand menghadapi bahaya besar di semifinal Piala AFF U-23 2025,” tulis judul yang dibuat Soha.

Media Vietnam ragu Thailand U-23 kalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Soha.vn)
Media Vietnam ragu Thailand U-23 kalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Soha.vn)

“Di semifinal, Thailand U-23 akan bertemu tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Thailand U-23,” lanjut Soha.

1. Suporter Timnas Thailand U-23 Pesimistis

Rasa pesimistis juga ditunjukkan suporter Timnas Thailand U-23. Memberi komentar di akun Instagram @changsuek, salah satu suporter Timnas Thailand U-23 ragu skuad kesayangannya dapat menumbangkan Timnas Indonesia U-23.

Terlebih laga yang digelar pada Jumat, 24 Juli 2025 pukul 20.00 WIB ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Diprediksi sekira 40.000 penonton akan memadati stadion bersejarah ini.

“Bahkan melawan Myanmar U-23 saja gagal menang. Jangan berharap bisa menang melawan Indonesia,” tulis akun @ongart_fc di akun Instagram Timnas Thailand, @changsuek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636117/ketimbang-umumkan-pelatih-baru-pssi-diminta-klarifikasi-dulu-pemecatan-patrick-kluivert-bbb.webp
Ketimbang Umumkan Pelatih Baru, PSSI Diminta Klarifikasi Dulu Pemecatan Patrick Kluivert
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil French Open 2025: Anthony Ginting dan Jafar/Felisha Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement