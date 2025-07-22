Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Malaysia U-23 Ditabrak Hokky Caraka hingga Terkapar, Begini Reaksi Pelatih Harimau Malaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |14:05 WIB
Kiper Malaysia U-23 Ditabrak Hokky Caraka hingga Terkapar, Begini Reaksi Pelatih Harimau Malaya
Hokky Caraka kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, komentari insiden kipernya, Zulhilmi Sharani, yang ditabrak kencang Hokky Caraka. Nafuzi mewajari insiden tersebut.

Nafuzi pun bersyukur karena tidak ada yang mengalami cedera usai insiden tersebut. Kedua pemain ini pun bisa tampil hingga akhir laga.

4 Negara yang Resmi Tersingkir di Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Timnas Malaysia U-23!

1. Insiden Kiper Malaysia U-23 Ditabrak Hokky Caraka

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di matchday terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025, kedua kesebelasan harus puas bermain imbang tanpa gol.

Di balik hasil imbang itu, ada momen cukup menegangkan yang terjadi. Hokky yang masuk di babak kedua mencoba untuk memecah kebuntuan Timnas Indonesia U-23. Sampai akhirnya, terjadi satu momen dia menabrak Zulhilmi.

Momen itu terjadi ketika Zulhilmi membuang bola dan di saat yang bersamaan Hokky datang dengan kencang dan menabraknya. Dia mencoba untuk merebut bola, tapi malah membuat sang kiper terkapar di lapangan. Hokky pun langsung diganjar kartu kuning karena pelanggaran keras tersebut.

2. Respons Pelatih Malaysia U-23

Terkait insiden itu, Nafuzi memahami mengapa tabrakan itu bisa terjadi. Insiden itu bisa terjadi karena naluri yang dimiliki Hokky dan Zulhilmi. Beruntungnya, kedua pemain tidak mengalami cedera akibat insiden tersebut.

“Kita tahu rasa haus penyerang untuk menciptakan gol, lalu ada penjaga gawang yang juga ingin menyelamatkan bola,” ucap Nafuzi dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (22/7/2025).

“Mungkin itu yang menyebabkan insiden, tetapi syukurnya kedua pemain tidak ada yang cedera,” sambungnya.

 

