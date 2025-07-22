Erick Thohir Tantang Jens Raven dan Hokky Caraka: Buktikan, Jangan Hanya Bisa saat Lawan Brunei!

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tantang Jens Raven dan Hokky Caraka kala membicarakan soal peluang kedua pemain dibawa Patrick Kluivert ke skuad senior Timnas Indonesia. Kata Erick, dua striker Garuda Muda itu harus membuktikan kualitasnya pada sisa laga Piala AFF U-23 2025.

Menurut Erick, striker Timnas Indonesia U-23 itu tak cukup hanya tampil apik saat melawan Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Sementara di laga lainnya, mereka kesulitan cetak gol.

1. Lini Serang Timnas Indonesia U-23 Jadi Sorotan

Lini serang Timnas Indonesia U-23 mulai menjadi sorotan. Raven yang mencetak enam gol dalam kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 mulai melempem di dua laga terakhir.

Begitu juga dengan satu striker lain di Garuda Muda, yakni Hokky Caraka. Pemain PSS Sleman itu ditepikan pada laga pertama dan baru dimainkan ketika Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Filipina U-23. Di laga tersebut, dia bermain bergantian dengan Raven, tapi keduanya tumpul.

Terbaru, keduanya main bergantian saat Timnas Indonesia U-23 imbang 0-0 lawan Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025. Jens Raven tampil 73 menit dan Hokky 17 menit.

Namun, kedua pemain itu tidak ada yang mencetak gol. Padahal, Jens Raven dan Hokky Caraka beberapa kali mendapatkan peluang.