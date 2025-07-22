Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Klub Luar Negeri, Nomor 1 Pratama Arhan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |08:36 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Klub Luar Negeri, Nomor 1 Pratama Arhan!
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA pemain Timnas Indonesia yang resmi perpanjang kontrak bersama klub luar negeri menarik diulas. Salah satunya Pratama Arhan.

Hal ini jadi sorotan besar publik. Sebab, di tengah pemain naturalisasi Timnas Indonesia memutuskan berlabuh ke klub Tanah Air, beberapa pemain bisa tetap mempertahankan kariernya di luar negeri.

Sontak, keputusan bertahan abroad ini mendapat pujian besar. Sebab, perjalanan karier mereka sejatinya tak berjalan mudah karena harus bersaing dengan banyak pemain hebat lainnya.

Berikut 2 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Klub Luar Negeri:

1. Pratama Arhan

Patrick Kluivert Bahagia, Pratama Arhan Resmi Perpanjang Kontrak 2 Tahun di Bangkok United!

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang resmi perpanjang kontrak bersama klub luar negeri adalah Pratama Arhan. Dia dipastikan masih membela klub Thailand, Bangkok United, pada musim depan.

Bahkan, Arhan resmi memperpanjang kontrak selama dua tahun. Kontrak baru ini membuat Pratama Arhan terikat kontrak hingga 2027.

Pratama Arhan awalnya dikontrak enam bulan oleh Bangkok United ketika gabung pada Januari 2025. Pada tahun pertamanya, Arhan langsung menarik hati sang pelatih, Totchtawan Sripan, hingga bisa main 15 kali.

Arhan bertahan abroad meski dihadapkan rintangan besar. Dia sempat kesulitan dapat menit bermain di klub-klub sebelumnya, seperti Tokyo Verdy hingga Suwon FC.

 

