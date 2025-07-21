Gerald Vanenburg Angkat Bicara soal Peluang Jens Raven Promosi ke Timnas Indonesia Senior

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, angkat bicara soal peluang Jens Raven promosi ke Timnas Indonesia senior. Dia menyerahkan sepenuhnya ke pelatih Timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert.

Pasalnya, Gerald Vanenburg menilai Patrick Kluivert lebih mengetahui kebutuhan timnya. Kini, dia fokus dengan performa Jens Raven di Timnas Indonesia U-23.

1. Jens Raven Menggila Bersama Timnas Indonesia U-23

Saat ini, Jens Raven sudah mencatatkan enam gol bersama skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025. Pemain naturalisasi itu pun digadang-gadang bisa menggantikan peran Ole Romeny di Timnas Indonesia senior jika belum pulih dari cedera.

"Kamu harus tanya Patrick, saya tidak tahu. Saya tidak bisa berkomentar tentang siapa yang harus mengganti satu pemain dari tim utama karena itu bukan tugas saya," kata Gerald di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.