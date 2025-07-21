Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Angkat Bicara soal Peluang Jens Raven Promosi ke Timnas Indonesia Senior

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |09:58 WIB
Gerald Vanenburg Angkat Bicara soal Peluang Jens Raven Promosi ke Timnas Indonesia Senior
Jens Raven kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, angkat bicara soal peluang Jens Raven promosi ke Timnas Indonesia senior. Dia menyerahkan sepenuhnya ke pelatih Timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert.

Pasalnya, Gerald Vanenburg menilai Patrick Kluivert lebih mengetahui kebutuhan timnya. Kini, dia fokus dengan performa Jens Raven di Timnas Indonesia U-23.

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23: Gol Jens Raven Dianulir, Garuda Muda Masih Unggul 1-0 hingga Menit 75

1. Jens Raven Menggila Bersama Timnas Indonesia U-23

Saat ini, Jens Raven sudah mencatatkan enam gol bersama skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025. Pemain naturalisasi itu pun digadang-gadang bisa menggantikan peran Ole Romeny di Timnas Indonesia senior jika belum pulih dari cedera.

"Kamu harus tanya Patrick, saya tidak tahu. Saya tidak bisa berkomentar tentang siapa yang harus mengganti satu pemain dari tim utama karena itu bukan tugas saya," kata Gerald di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
