Media Malaysia Tak Terima Malaysia U-23 Diprediksi AI Kalah dari Timnas Indonesia U-23: Kami Akan Buktikan

MEDIA Malaysia, New Straits Times (NST), tak terima Timnas Malaysia U-23 diprediksi Artificial Intelligence (AI) bakal kalah dari Timnas Indonesia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Dalam judul yang mereka buat, NST optimistis prediksi yang dibuat AI bakal salah.

“Malaysia akan berusaha membuktikan prediksi AI salah,” tulis NST dalam judul yang mereka buat.

Media Malaysia tak terima Timnas Indonesia U-23 diprediksi menang atas Malaysia U-23. (Foto: New Straits Times)(

Sebelumnya, sejumlah media Indonesia memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan menang atas Malaysia U-23. Prediksi ini dibuat bukan berdasarkan analisis, melainkan bertanya kepada AI dalam hal ini ChatGPT.

“AI memprediksi Indonesia akan mengalahkan Malaysia. Media-media Indonesia berkonsultasi kepada AI seperti ChatGPT dan sebagian besar memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan menang atas rival abadinya, Malaysia U-23,” tulis NST.

1. Timnas Indonesia U-23 Hanya Butuh Hasil Imbang

Setelah melalui dua pertandingan Grup A, Timnas Indonesia U-23 duduk di puncak klasemen dengan enam angka. Timnas Indonesia U-23 unggul tiga poin atas Filipina U-23 dan Malaysia U-23 di posisi dua dan tiga.

Untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu bermain imbang melawan Malaysia U-23. Koleksi tujuh angka tidak akan menggeser skuad asuhan Gerald Vanenburg dari posisi puncak.