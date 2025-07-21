Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wajib Menang atas Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23 Tidak Punya Strategi Khusus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |09:09 WIB
Wajib Menang atas Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23 Tidak Punya Strategi Khusus
Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-23 dituntut wajib menang atas Timnas Indonesia U-23 jika ingin jaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Meski begitu, pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, mengatakan timnya tidak punya strategi khusus untuk melawan Timnas Indonesia U-23.

Ya, duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 akan krusial. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Timnas Malaysia U-23 siap kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Okezone

1. Sadar Timnas Indonesia U-23 Akan Beri Perlawanan Sengit

Nafuzi menyadari tim asuhannya akan mendapat perlawanan sengit dari Timnas Indonesia U-23 karena kedua negara punya rivalitas sengit. Untuk itu, Malaysia U-23 sudah melakukan persiapan dengan sebaik mungkin dengan tampil optimal.

"Kami tahu akan melawan Timnas Indonesia, kami betul-betul siap," kata Nafuzi di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.

Meski begitu, Nafuzi tak punya strategi khusus. Malaysia U-23 hanya melakukan persiapan seperti biasanya selayaknya melawan Brunei Darussalam dan Filipina. Malaysia U-23 tidak melakukan persiapan berbeda untuk mematangkan strategi khusus.

"Tidak ada, kami hanya sama seperti persiapan pertandingan lain. Strategi dan kekuatan kami tetap dijaga," ucap Nafuzi.

"Yang terpenting adalah ekstra kerja keras bisa begitu siap menghadapi segala persiapan lawan Indonesia," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635109/tantangan-berbagi-tempat-merekam-momen-olahraga-xua.webp
Tantangan Berbagi Tempat Merekam Momen Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Jadwal French Open 2025 Hari Ini: Jonatan Christie Pimpin Perjuangan Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement