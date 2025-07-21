Wajib Menang atas Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23 Tidak Punya Strategi Khusus

TIMNAS Malaysia U-23 dituntut wajib menang atas Timnas Indonesia U-23 jika ingin jaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Meski begitu, pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, mengatakan timnya tidak punya strategi khusus untuk melawan Timnas Indonesia U-23.

Ya, duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 akan krusial. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Sadar Timnas Indonesia U-23 Akan Beri Perlawanan Sengit

Nafuzi menyadari tim asuhannya akan mendapat perlawanan sengit dari Timnas Indonesia U-23 karena kedua negara punya rivalitas sengit. Untuk itu, Malaysia U-23 sudah melakukan persiapan dengan sebaik mungkin dengan tampil optimal.

"Kami tahu akan melawan Timnas Indonesia, kami betul-betul siap," kata Nafuzi di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.

Meski begitu, Nafuzi tak punya strategi khusus. Malaysia U-23 hanya melakukan persiapan seperti biasanya selayaknya melawan Brunei Darussalam dan Filipina. Malaysia U-23 tidak melakukan persiapan berbeda untuk mematangkan strategi khusus.

"Tidak ada, kami hanya sama seperti persiapan pertandingan lain. Strategi dan kekuatan kami tetap dijaga," ucap Nafuzi.

"Yang terpenting adalah ekstra kerja keras bisa begitu siap menghadapi segala persiapan lawan Indonesia," tambahnya.