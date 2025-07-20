Patrick Kluivert Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Setelah Resmi Masuk Skuad Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2025-2026?

PATRICK Kluivert panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia setelah resmi masuk skuad Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2025-2026? Elkan Baggott menjalani musim gemilang saat dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC di musim 2024-2025.

Sepanjang musim, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini 20 kali tampil bersama klub Liga 3 Inggris tersebut. Jika saja Elkan Baggott tidak mengalami cedera, jumlah penampilan yang dicetak pesepakbola berdarah Indonesia-Inggris ini bisa lebih banyak.

1. Masuk Skuad Utama Ipswich Town

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di musim 2025-2026. (Foto: Laman resmi Ipswich Town)

Blackpool FC sejatinya ingin mempermanenkan pemain kelahiran, Bangkok, Thailand ini. Namun, Ipswich Town sepertinya memiliki rencana lain kepada Elkan Baggott.

Mengutip dari laman resmi Ipswich Town, nama Elkan Baggott terdaftar ke dalam skuad yang disiapkan untuk musim 2025-2026. Ia pun bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 4-1 atas klub Liga Austria, BW Linz, di laga uji coba pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Elkan Baggott disinyalir akan menggantikan posisi bek Timnas Australia, Cameron Burgess, yang memutuskan hengkang ke Swansea City. Menarik menanti kiprah Elkan Baggott bersama Ipswich Town.

2. Patrick Kluivert Panggil Elkan Baggott?

Elkan Baggott terakhir kali membela Timnas Indonesia pada akhir Januari 2024, saat Timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Elkan Baggott tak pernah lagi membela Timnas Indonesia karena berbagai alasan.