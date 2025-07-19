Sepakbola Indonesia Makin Bersinar, Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang terut membantu sepakbola Indonesia makin maju. Menurut Erick, komitmen Prabowo dalam memajukan sepakbola nasional sangat nyata, terbukti Juli ini menjadi salah satu momen terbaik untuk sepakbola Indonesia.

Sebab pada Juli ini, bergulir sejumlah turnamen prestisius di Indonesia, seperti Piala Presiden 2025, turnamen Kualifikasi Piala Asia Wanita, dan yang tengah bergulir, Piala AFF U-23 2025. Ketiga ajang tersebut tidak hanya mencerminkan semangat kompetisi, tetapi juga menghadirkan kegembiraan dan hiburan yang sesungguhnya bagi rakyat.

1. Apresiasi untuk Prabowo

Karena itulah Erick menyampaikan apresiasi mendalam untuk Prabowo yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Ia berterima kasih karena Prabowo turut memastikan setiap event Asia hingga dunia yang digelar di Indonesia berjalan lancar

"Pak Prabowo telah menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi sepak bola kita. Dukungan beliau sebagai Presiden dan Dewan Kehormatan PSSI begitu nyata, terutama dalam memastikan setiap event berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

2. Juli Bulan Spesial untik Sepakbola Indonesia

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

PSSI menilai penyelenggaraan kompetisi sepanjang bulan Juli menjadi bukti nyata sepak bola menjadi perekat sosial dan ekspresi kolektif kebanggaan bangsa.