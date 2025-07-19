Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pelatih Filipina Kalah dari Timnas Indonesia U-23 Gara-Gara Lemparan Maut Robi Darwis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |01:02 WIB
Robi Darwis kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
REAKSI pelatih Timnas Filipina U-23, Garrath McPerson, kalah dari Timnas Indonesia U-23 gara-gara lemparan maut Robi Darwis. Dia merasa kecewa bukan main.

Ya, Filipina U-23 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Gol semata wayang dalam laga itu tercipta lewat kontribusi Robi Darwis.

Robi Darwis

1. Filipina U-23 Kalah Tipis

Filipina U-23 kalah tipis 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Satu gol itu dicetak lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-23.

Sialnya, gol bunuh diri itu tercipta karena Rosquillo yang gagal mengantisipasi lemparan jauh Robi Darwis. Padahal, Filipina U-23 bermain sangat baik dan cukup membuat Timnas Indonesia U-23 kerepotan hingga laga berjalan sengit.

2. Reaksi Pelatih Filipina U-23

Usai laga, McPherson mengungkapkan kalau skema lemparan jauh memang menjadi senjata tersendiri. Filipina U-23 pun diakuinya juga berlatih set piece seperti itu.

"Ya, kami kebobolan dari situasi bola mati. Long throw adalah salah satu senjata untuk menyerang dalam pertandingan, kami juga pakai senjata macam itu," kata McPherson usai pertandingan, dikutip Sabtu (19/7/2025).

"Selalu mengecewakan ketika kita kebobolan dari set piece, tapi kembali lagi, dengan waktu preparasi yang minim, tidak mungkin kita bisa menyiapkan semuanya," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
