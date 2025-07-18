Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |18:28 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Akankan Garuda Muda mendulang hasil manis dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB itu?

Ya, perjuangan Timnas Indonesia U-23 akan berlanjut malam ini. Usai bantai Brunei Darussalam 8-0, pasukan Gerald Vanenburg siap lanjutkan tren positif saat hadapi Filipina.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

1. Timnas Indonesia U-23 Punya Bekal Positif

Timnas Indonesia U-23 punya bekal positif jelang lawan Filipina U-23. Mereka sukses membuka perjalanan dengan manis di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025.

Main di SUGBK pada Selasa 15 Juli 2025 malam WIB, Jens Raven cs pesta gol 8-0. Jens Raven pun tampil paling gacor. Pemain naturalisasi itu cetak 6 gol sekaligus!

Tetapi, usai laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menyebut Jens Raven alami masalah otot. Beruntung, cedera yang menerpa striker berusia 19 tahun itu tidaklah parah. Jadi, Vanenburg memastikan Jens Raven akan ambil bagian.

“Jens Raven, dia mengalami beberapa masalah di bagian ototnya. Namun, dia sudah membaik saat ini,” kata Gerald Vanenburg kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.

“Jadi, secara normal kita bisa memainkannya besok (hari ini),” lanjut pelatih 61 tahun ini.

 

