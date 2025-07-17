Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Menggila Lagi?

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 dalam kepercayaan diri tinggi jelang bentrok besok malam. Sebab, kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025.

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23. Sementara di laga lain, Timnas Filipina U-23- di luar dugaan mempermalukan Malaysia U-23 dengan skor 2-0.

1. Duel Krusial

Berhubung sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka, pertandingan ini krusial bagi kedua tim. Sebab, kemenangan akan mendekatkan mereka ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sementara jika finis runner-up, Timnas Indonesia U-23 maupun Filipina U-23 harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain (B dan C) demi memperebutkan status runner-up terbaik.

2. Timnas Indonesia U-23 Diunggulkan

Berhubung main di kandang sendiri, peluang Timnas Indonesia U-23 menang atas Filipina U-23 cukup besar. Dalam 10 tahun terakhir, secara rekor pertemuan skuad Garuda Muda juga superior atas Filipina.

Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Filipina U-23 di fase grup SEA Games 2015. Di SEA Games 2017, Timnas Indonesia U-23 menang 3-0. Terakhir di SEA Games 2021, skuad Garuda Muda menggilas Filipina 4-0.