HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Orang Dalam Doakan Timnas Indonesia Segrup Arab Saudi dan UEA di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |21:19 WIB
Timnas Indonesia didoakan lawan Arab Saudi dan UEA. (Foto: PSSI)
ORANG dalam alias manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia Sumardji memiliki harapan jelang drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB. Ia berharap Timnas Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan UEA.

Arab Saudi dan UEA dipilih tentu karena levelnya masih di bawah Qatar dan Irak. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 3 drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Oman. Berhubung berada di pot 3 berdasarkan ranking FIFA khusus pada Juni 2025, Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1 dan 2, yakni Qatar/Arab Saudi dan Irak/UEA.

Sumardji berharap Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi. (Foto: X/@saudint)
Sumardji berharap Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi. (Foto: X/@saudint)

"Nanti hari Kamis tanggal 17 drawing di Malaysia dan nanti yang akan hadir saya dan Patrick Kluivert. Kita jalan langsung ke sana. Kemudian yang jadi harapan dan keinginan saya dan tentunya juga masyarakat Indonesia saat drawing tidak mendapatkan tim yang sangat berat," kata Sumardji kepada wartawan termasuk Okezone di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Ya namanya juga berusaha dan berdoa mudah-mudahan saat drawing kita bisa mendapatkan lawan yang tidak menyulitkan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia.  Kalau boleh pilih saya pilih Arab Saudi, kedua harapannya UEA lah. Karena kan tuan rumah sudah pasti dua negara otomatis tinggal kita cari satu, ya Insya Allah lawan UEA," terang Sumardji.

1. Qatar Jago Kandang

AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Maroons -julukan Timnas Qatar- dikenal galak saat main di kandang sendiri.

Sejumlah tim kuat Asia seperti Iran, Uzbekistan hingga Yordania dibuat tak berkutik di markas Qatar. Kondisi ini yang membuat Sumardji dinilai enggan melihat Timnas Indonesia satu grup dengan Qatar.

 

