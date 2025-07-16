Media Malaysia Optimistis Malaysia U-23 Permalukan Timnas Indonesia U-23 di SUGBK: Sejarah Telah Membuktikan!

Media Malaysia optimistis Timnas Malaysia U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

MEDIA Malaysia One Football My optimistis Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 mempermalukan Timnas Indonesia U-23 dalam matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Keyakinan itu muncul karena beberapa kali Timnas Malaysia menumbangkan Timnas Indonesia di SUGBK.

“Sejarah telah membuktikan jika Malaysia bermain di SUGBK melawan pasukan itu (Timnas Indonesia), pasti ada magisnya. Tetap tenang dan biarkan gambar berbicara,” tulis One Football di akun X-nya, @OneFootballM.

Momen Timnas Malaysia menang atas Timnas Indonesia di SUGBK. (Foto: X/@OnefootballM)

1. Timnas Indonesia Tumbang di SUGBK

Selain mengunggah kalimat di atas, One Football juga membagikan foto-foto ketika Timnas Indonesia kalah dari Malaysia di SUGBK. Momen itu terjadi di leg II final Piala AFF 2010, partai puncak SEA Games 2011 dan matchday pertama Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski Malaysia kalah 1-2 dari Timnas Indonesia di leg II final Piala AFF 2010, skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia- tetap berpesta di SUGBK. Sebab, mereka dipastikan menjadi juara Piala AFF 2010 karena menang agregat 4-2 atas Timnas Indonesia.

Di final SEA Games 2011, Timnas Malaysia U-23 menang adu penalti atas Timnas Indonesia U-23. Sementara di matchday pertama Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Malaysia menang 3-2 atas Timnas Indonesia di stadion bersejarah tersebut.

2. Sekadar Hiburan?

Namun, apakah unggahan di atas hanya sekadar hiburan bagi media Malaysia? Sebab, peluang Timnas Malaysia U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 tak terlalu besar.