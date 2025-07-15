Menang 8-0 atas Brunei U-23, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025

Timnas Indonesia U-23 resmi cetak sejarah di Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 resmi mencetak sejarah di Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025) malam WIB. Setidaknya ada tiga sejarah yang dibuat skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di laga kali ini.

Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia U-23 pada laga pertama Piala AFF U-23. Dalam dua keikutsertaan awal mereka di Piala AFF U-23 (2019 dan 2023), Timnas Indonesia U-23 gagal menang.

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Setelah bermain 1-1 dengan Myanmar pada 2019, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- ditumbangkan Malaysia U-23 dengan skor 1-2 pada 2023. Sejarah kedua adalah, untuk pertama kalinya ada tim yang menang 8-0.

Semenjak turnamen ini diadakan pada 2005, belum ada satu pun tim sebelum Timnas Indonesia U-23 yang menang 8-0. Sebelumnya kemenangan tertelak adalaah 7-0.

Momen itu terjadi saat Thailand menang atas Malaysia di Piala AFF U-23 2005, Myammar vs Timor Leste (Piala AFF U-23 2005) dan Vetnam vs Singapura (Piala AFF U-23 2022). Fakta ini menunjukan Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa di laga pembuka Piala AFF U-23 2025.

1. Jens Raven Menggila

Satu lagi sejarah yang dibuat atas nama Jens Raven. Pesepakbola 19 tahun ini menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol dalam satu pertandingan.