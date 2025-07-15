Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang 8-0 atas Brunei U-23, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |22:03 WIB
Menang 8-0 atas Brunei U-23, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 resmi cetak sejarah di Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 resmi mencetak sejarah di Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025) malam WIB. Setidaknya ada tiga sejarah yang dibuat skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di laga kali ini.

Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia U-23 pada laga pertama Piala AFF U-23. Dalam dua keikutsertaan awal mereka di Piala AFF U-23 (2019 dan 2023), Timnas Indonesia U-23 gagal menang.

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Setelah bermain 1-1 dengan  Myanmar pada 2019, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- ditumbangkan Malaysia U-23 dengan skor 1-2 pada 2023. Sejarah kedua adalah, untuk pertama kalinya ada tim yang menang 8-0.

Semenjak turnamen ini diadakan pada 2005, belum ada satu pun tim sebelum Timnas Indonesia U-23 yang menang 8-0. Sebelumnya kemenangan tertelak adalaah 7-0.

Momen itu terjadi saat Thailand menang atas Malaysia di Piala AFF U-23 2005, Myammar vs Timor Leste (Piala AFF U-23 2005) dan Vetnam vs Singapura (Piala AFF U-23 2022). Fakta ini menunjukan Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa di laga pembuka Piala AFF U-23 2025.

1. Jens Raven Menggila

Satu lagi sejarah yang dibuat atas nama Jens Raven. Pesepakbola 19 tahun ini menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol dalam satu pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633103/jadwal-dan-link-streaming-bayern-munchen-vs-borussia-dortmund-di-bundesliga-vision-shw.webp
Jadwal dan Link Streaming Bayern Munchen vs Borussia Dortmund di Bundesliga VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Siapa Sosok 2 S yang Disebut Kendalikan Timnas Indonesia? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement