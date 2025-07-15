Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil superpositif di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025).

Tampil dominan, gol-gol kemenangan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dicetak Jens Raven pada menit 2’, 9’, 31’, 33’, 41 dan 62. Sementara itu, gol Timnas Indonesia U-23 lainnya dicetak Arkhan Fikri pada menit 20 dan Rayhan Hannan (35’).

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-23 kukuh di puncak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 dengan koleksi tiga angka dan selisih gol +8. Mengekor di posisi dua ada Timnas Filipina U-23 dengan tiga poin dan selisih gol +2. Timnas Filipina U-23 di luar dugaan menang 2-0 atas Malaysia U-23 sore tadi.

Selanjutnya di posisi tiga ada Malaysia U-23 dengan nol poin dan selisih gol -2. Sementara di posisi juru kunci ada Brunei Darussalam U-23 dengan nol poin dan selisih gol -8.

1. Butuh 4 Poin Tambahan

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk lolos semifinal sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 membutuhkan empat poin tambahan dalam dua laga sisa.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Filipina U-23 pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Sementara melawan Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 akan melakoni pertandingan pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.