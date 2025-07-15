Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |21:55 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23
Jens Raven cetak 6 gol sekaligus bantu Timnas Indonesia U-23 menang 6-0 atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil superpositif di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025).

Tampil dominan, gol-gol kemenangan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dicetak Jens Raven pada menit 2’, 9’, 31’, 33’, 41 dan 62. Sementara itu, gol Timnas Indonesia U-23 lainnya dicetak Arkhan Fikri pada menit 20 dan Rayhan Hannan (35’).

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-23 kukuh di puncak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 dengan koleksi tiga angka dan selisih gol +8. Mengekor di posisi dua ada Timnas Filipina U-23 dengan tiga poin dan selisih gol +2. Timnas Filipina U-23 di luar dugaan menang 2-0 atas Malaysia U-23 sore tadi.

Selanjutnya di posisi tiga ada Malaysia U-23 dengan nol poin dan selisih gol -2. Sementara di posisi juru kunci ada Brunei Darussalam U-23 dengan nol poin dan selisih gol -8.

1. Butuh 4 Poin Tambahan

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk lolos semifinal sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 membutuhkan empat poin tambahan dalam dua laga sisa.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Filipina U-23 pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Sementara melawan Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 akan melakoni pertandingan pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632795/luar-biasa-priska-nugroho-tembus-perempat-final-tunggal-dan-ganda-jinan-open-pmt.webp
Luar Biasa Priska Nugroho Tembus Perempat Final Tunggal dan Ganda Jinan Open
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17_melakoni_l.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tak Terbebani Kegagalan Garuda Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement