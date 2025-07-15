Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |06:17 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei U-23 malam ini di Piala AFF U-23 2025. Akankah Timnas Indonesia U-23 membuka perjalanan dengan manis?

Ya, perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 akan dimulai hari ini, Selasa (15/7/2025). Mereka akan tantang Brunei Darussalam di laga perdana Grup A.

Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?

1. Timnas Indonesia U-23 Bidik Kemenangan atas Timnas Brunei U-23

Timnas Indonesia U-23 memastikan kemenangan jadi target utama saat hadapi Brunei U-23. Penggawa Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis, optimistis bisa mendulang hasil manis tersebut.

Pemain berusia 21 tahun itu yakin Timnas Indonesia U-23 bisa meraih hasil manis melawan Brunei Darussalam U-23. Menurutnya, kemenangan adalah harga mati bagi skuad Garuda Muda guna melangkah jauh di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut.

“Tentu kami sudah mempersiapkan fisik, mental untuk pertandingan perdana melawan Brunei. Kami akan memberikan yang terbaik secara permainan maupun hasil (tiga poin),” kata Robi dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

“Tentu kami harus optimis menatap laga perdana, tidak ada kata lain, harga mati, kami akan berusaha mengamankan tiga poin pertama,” tegas Robi.

 

