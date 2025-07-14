JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 bisa didapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg optimistis skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala AFF U-23 2025, termasuk di laga pertama melawan Brunei U-23. Pelatih 61 tahun ini mengaku selalu berupaya memenangkan turnamen atau kompetisi yang diikuti.
“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23, Senin (14/7/2025).
Meski lawan pertamanya adalah Brunei U-23, Timnas Indonesia U-23 justru menyoroti Timnas Malaysia U-23. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Brunei, Filipina dan Malaysia.
Dari tiga negara di atas, praktis Malaysia yang paling dijagokan menjadi pengganjal Timnas Indonesia U-23. Kondisi itu yang membuat Gerald Vanenburg menggarisbawahi betul skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23.
“Apalagi kami berada segrup dengan Malaysia. Kami akan mencoba memenangkan tiap pertandingan,” tegas Gerald Vanenburg.