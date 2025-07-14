Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak, Garuda Muda?

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 bisa didapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg optimistis skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala AFF U-23 2025, termasuk di laga pertama melawan Brunei U-23. Pelatih 61 tahun ini mengaku selalu berupaya memenangkan turnamen atau kompetisi yang diikuti.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23, Senin (14/7/2025).

1. Soroti Malaysia

Meski lawan pertamanya adalah Brunei U-23, Timnas Indonesia U-23 justru menyoroti Timnas Malaysia U-23. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Brunei, Filipina dan Malaysia.

Dari tiga negara di atas, praktis Malaysia yang paling dijagokan menjadi pengganjal Timnas Indonesia U-23. Kondisi itu yang membuat Gerald Vanenburg menggarisbawahi betul skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23.

“Apalagi kami berada segrup dengan Malaysia. Kami akan mencoba memenangkan tiap pertandingan,” tegas Gerald Vanenburg.