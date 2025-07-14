Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |04:59 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025?
Jens Raven dan Kadek Arel, 2 pemain andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 menang 3-0 atas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Brunei U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Sejak 23 Juni 2025, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Uniknya, Gerald Vanenburg sama sekali tidak menggelar pertandingan uji coba bagi Jens Raven dan kawan-kawan.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Keputusan ini diambil karena khawatir jika Hokky Caraka dan kawan-kawan dipertemukan dengan klub lain, ada pemain yang mengalami cedera. Untuk menjaga aroma turnamen, Gerald Vanenburg meminta anak asuhannya untuk bertemu di game internal 11 vs 11.

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Gerald Vanenburg kepada awak media termasuk Okezone, Kamis 10 Juli 2025.

1. Brunei U-23 Gelar Uji Coba

Di saat bersamaan, Brunei U-23 mempersiapkan diri di Piala AFF U-23 2025 secara benar. Mereka beberapa kali menggelar pertandingan persahabatan, salah satunya bertemu kontestan Liga Super Malaysia, Kuching City FC.

Hasilnya, Brunei U-23 dihajar sang lawan dengan skor 1-5! Meski kalah telak, Brunei U-23 dapat mengambil pengalaman dari pertandingan tersebut.

 

