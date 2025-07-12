Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kekuatan Timnas Indonesia U-23 Bikin Ngeri, Malaysia U-23 Diminta Siapkan Mental di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |23:36 WIB
Kekuatan Timnas Indonesia U-23 Bikin Ngeri, Malaysia U-23 Diminta Siapkan Mental di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
TIMNAS Malaysia U-23 diminta siapkan mental untuk berlaga di Piala AFF U-23 2025. Pasalnya, kekuatan para rival begitu tangguh, termasuk Timnas Indonesia U-23.

Peringatan ini diberikan mantan pelatih Perak FC, Yusri Che Lah. Dia menilai Timnas Indonesia U-23 akan menjadi rival terkuat Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

1. Piala AFF U-23 2025 Segera Bergulir di Indonesia

Piala AFF U-23 2025 akan bergulir di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Malaysia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Timnas Indonesia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Yusri pun mengakui bahwa Indonesia selalu menjadi pesaing terkuat Malaysia, termasuk di Piala AFF U-23 2025. Apalagi, kedua negara tergabung dalam satu grup. Yusri pun memprediksi pertandingan Malaysia U-23 kontra Timnas Indonesia U-23 akan menjadi penentu juara Grup A.

“Saya rasa Indonesia adalah pesaing terbesar kita di setiap turnamen,” ujar Yusri, dikutip dari Makan Bola, Sabtu (12/7/2025).

“Apalagi dalam turnamen kali ini, kita berada dalam grup yang sama. Saya melihat laga terakhir akan menjadi penentu juara dan runner-up grup,” terangnya.

 

