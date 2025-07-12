Penyebab AFC Pakai Ranking Lama saat Drawing Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menggunakan ranking FIFA yang dikeluarkan secara khusus pada Juni 2025 untuk menentukan pot drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Qatar dan Arab Saudi yang saat itu menempati peringkat 55 dan 58 menempati pot 1.

Irak dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menduduki peringkat 59 serta 65 ditempatkan di pot 2. Terakhir, Oman dan Timnas Indonesia yang berada di posisi 77 dan 123 duduk manis di pot 3. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa AFC tidak menggunakan ranking FIFA terbaru untuk menentukan pot drawing?

1. Ranking FIFA Terbaru Dirilis Juli 2025

Timnas Irak naik ke posisi 58 dunia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Ranking FIFA terbaru dirilis Kamis, 10 Juli 2025. Hasilnya, Qatar naik ke posisi 53 dunia, Irak melesat ke urutan 58 dunia, sedangkan Arab Saudi turun ke posisi 59.

UEA bertahan di posisi 65, Oman turun ke 77 dunia sedangkan Timnas Indonesia melonjak ke 118 dunia. Jika acuannya ranking FIFA Juli 2025, Irak akan naik ke pot 1, menggeser Arab Saudi ke pot 2.

Namun, AFC bersikukuh saat drawing babak 4 dilangsungkan Kamis 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB, mereka menggunakan ranking khusus yang sedianya sama persis dengan edisi April 2025. Disinyalir keputusan ini diambil karena mereka terlanjur mengumumkan tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Penentuan posisi pot drawing berdasarkan ranking FIFA yang diumumkan secara khusus pada 13 Juni 2025,” tulis AFC.