Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Cristiano Ronaldo yang Diam-Diam Belikan iPhone untuk Seluruh Staf Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |16:21 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Diam-Diam Belikan iPhone untuk Seluruh Staf Real Madrid
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

BINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pesepakbola yang sombong. Namun, pernyataan mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid justru mengatakan sebaliknya, CR7 adalah sosok yang dermawan.

Mantan rekan setim yang dimaksud adalah Kiko Casilla. Casilla adalah mantan kiper Madrid yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di musim 2015-2018.

Selama kurun waktu tersebut, Casilla mengenal dekat Ronaldo. Bahkan ia tahu betapa baiknya kapten Timnas Portugal itu karena sempat membelikan iPhone dan Apple Watch versi terbaru untuk seluruh staf Madrid saat menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat.

1. Kebaikan Ronaldo

Sisi dermawan bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, kembali terungkap ke publik. Ronaldo, yang secara luas diakui sebagai salah satu talenta paling luar biasa di dunia sepakbola, ternyata tetap mempertahankan karakter rendah hatinya meski telah meraih kesuksesan dan kekayaan yang luar biasa.

Meskipun kontribusi CR7 di lapangan sudah banyak didokumentasikan, Casilla memberikan wawasan tentang perilaku luar biasa Ronaldo di luar sorotan. Dalam perbincangan dengan El After de Post United, kiper berusia 38 tahun itu membocorkan kebaikan Ronaldo yang tak banyak diketahui publik.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

"Dia adalah fenomena, manusia yang luar biasa yang membantu bahkan pemain muda yang baru naik dari akademi. Minta apa saja padanya dan dia akan memberikannya,” ungkap Casilla dalam perbincangan El After de Post United, dikutip dari Manchester Evening News, Sabtu (12/7/2025).

“Ketika kami pergi ke Amerika Serikat untuk pramusim, dia membelikan semua staf, termasuk fisioterapis, penjaga keamanan, dan anggota tim lainnya, iPhone dan Apple Watch terbaru," kenang Casilla.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement