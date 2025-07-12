Kisah Cristiano Ronaldo yang Diam-Diam Belikan iPhone untuk Seluruh Staf Real Madrid

BINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pesepakbola yang sombong. Namun, pernyataan mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid justru mengatakan sebaliknya, CR7 adalah sosok yang dermawan.

Mantan rekan setim yang dimaksud adalah Kiko Casilla. Casilla adalah mantan kiper Madrid yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di musim 2015-2018.

Selama kurun waktu tersebut, Casilla mengenal dekat Ronaldo. Bahkan ia tahu betapa baiknya kapten Timnas Portugal itu karena sempat membelikan iPhone dan Apple Watch versi terbaru untuk seluruh staf Madrid saat menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat.

1. Kebaikan Ronaldo

Sisi dermawan bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, kembali terungkap ke publik. Ronaldo, yang secara luas diakui sebagai salah satu talenta paling luar biasa di dunia sepakbola, ternyata tetap mempertahankan karakter rendah hatinya meski telah meraih kesuksesan dan kekayaan yang luar biasa.

Meskipun kontribusi CR7 di lapangan sudah banyak didokumentasikan, Casilla memberikan wawasan tentang perilaku luar biasa Ronaldo di luar sorotan. Dalam perbincangan dengan El After de Post United, kiper berusia 38 tahun itu membocorkan kebaikan Ronaldo yang tak banyak diketahui publik.

"Dia adalah fenomena, manusia yang luar biasa yang membantu bahkan pemain muda yang baru naik dari akademi. Minta apa saja padanya dan dia akan memberikannya,” ungkap Casilla dalam perbincangan El After de Post United, dikutip dari Manchester Evening News, Sabtu (12/7/2025).

“Ketika kami pergi ke Amerika Serikat untuk pramusim, dia membelikan semua staf, termasuk fisioterapis, penjaga keamanan, dan anggota tim lainnya, iPhone dan Apple Watch terbaru," kenang Casilla.