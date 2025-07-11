Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Cabut Status Tuan Rumah Arab Saudi di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena Irak?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:09 WIB
AFC Cabut Status Tuan Rumah Arab Saudi di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena Irak?
Status tuan rumah Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi pertanyaan. (Foto Instagram/@afcasiancup)
KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) mencabut status tuan rumah Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena Irak? Pertengahan Juni 2025, AFC mengumumkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"AFC mengonfirmasi Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi," tulis AFC di laman resmi mereka.

Timnas Qatar tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@qfa)
Sayangnya, AFC tidak mengungkap secara pasti kenapa kedua negara tersebut dipilih. Padahal, sejumlah negara peserta babak keempat seperti Irak, Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Banyak yang beranggapan, Arab Saudi dan Qatar dipilih karena menempati ranking FIFA tertinggi saat itu. Ketika status tuan rumah diumumkan, Qatar menempati peringkat 55 dunia, sedangkan Arab Saudi 58. Posisi di atas merupakan yang terbaik di antara enam negara peserta babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pendapat lain berpendapat, Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah karena infrastruktur berkelas yang dimiliki. Selain menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar dipercaya sebagai tuan rumah Piala Asia U-23 2024 hingga Piala Dunia U-17 dalam lima tahun ke depan.

Begitu juga Arab Saudi yang berstatus tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Asia U-23 2026. Satu alasan kuat lain karena Arab Saudi dan Qatar memiliki sponsor yang menjadi pendukung penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

 

