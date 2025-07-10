Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Peserta Piala Dunia yang Ranking FIFA-nya di Bawah Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Juara Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |17:25 WIB
3 Negara Peserta Piala Dunia yang Ranking FIFA-nya di Bawah Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Juara Asia!
Timnas Indonesia kini menempati 118 dunia, mengungguli sejumlah negara peserta Piala Dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 negara peserta Piala Dunia yang ranking FIFA-nya di bawah Timnas Indonesia. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- naik lima posisi di ranking FIFA Juli 2025 efek menang 1-0 atas China pada Kamis, 5 Juni 2025.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia dan mengungguli sejumlah negara yang pernah eksis di Piala Dunia. Sebagai penjelasan, negara-negara yang akan diulas di bawah ini bukan kontestan Piala Dunia 2026, melainkan peserta Piala Dunia edisi terdahulu.

Berikut 3 negara peserta Piala Dunia yang ranking FIFA-nya di bawah Timnas Indonesia:

1. Korea Utara (119 Dunia)

Timnas Korea Utara U-24

Korea Utara turun satu posisi dari peringkat 119 ke 118 dunia di ranking FIFA Juli 2025. Penyebabnya karena Korea utara kehilangan 2,2 poin bulan ini.

Wakil Asia Timur itu mengalami pengurangan poin setelah hanya bermain 2-2 dengan Kirgistan serta tumbang 0-3 dari Iran di dua laga pamungkas Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dua kekalahan itu menjerumuskan Korea Utara di dasar klasemen Grup A dengan tiga poin. Mereka terpaut 10 poin dari Qatar di posisi empat, batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertanyaan muncul, kapan Korea utara main di Piala Dunia? Mereka pernah eksis di Piala Dunia 2010. Korea Utara saat itu tergabung di Grup G bersama Brasil, Portugal dan Pantai Gading. Hasilnya dalam tiga pertandingan, Korea Utara selalu kalah.

 

Halaman:
1 2
      
