HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Coret Malaysia, Pelatih Thailand Sebut Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam Pesaing Utama Juara Piala AFF U-23 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |19:32 WIB
Coret Malaysia, Pelatih Thailand Sebut Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam Pesaing Utama Juara Piala AFF U-23 2025
Timnas Thailand U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongtrakul atau kerap disapa pelatih Wang menyebut 2 negara pesaing utama di Piala AFF U-23 2025. Dua negara itu adalah Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam.

Wang tak memperhitungkan Timnas Malaysia U-23. Dia pun kini fokus mempersiapkan skuad terbaik untuk bersaing di Piala AFF U-23 2025.

timnas thailand u-23 foto ig @changsuek

1. Ditunjuk Latih Timnas Thailand U-23

Thawatchai Damrong-Ongtrakul baru saja diberi tugas untuk mengasuh Timnas Thailand U-23. Pelatih berusia 50 tahun itu menggantikan peran Takayuki Nishigaya yang hengkang setelah timnya kalah lima pertandingan beruntun.

Wang mengakui tugas baru ini cukup berat untuknya. Sebab, Timnas Thailand U-23 memang ditargetkan untuk meraih prestasi, terkhusus di kancah sepakbola Asia Tenggara.

“Kali ini, mengemban tugas melatih Tim Gajah Perang U-23 adalah kehormatan terbesar dalam karier kepelatihan saya. Kontrak bukanlah hal yang penting. Semuanya diukur dari hasil,” kata Wang dilansir dari Thairath, Rabu (9/7/2025).

“Saya dan seluruh staf pelatih akan melakukan yang terbaik dan mengerahkan potensi penuh kami. Target terpenting adalah kualifikasi Piala Asia di bulan Agustus, di mana kami harus lolos ke babak final,” sambungnya.

“Dan SEA Games di akhir tahun, yang diselenggarakan oleh Thailand. Apa pun yang terjadi, kami harus kembali meraih medali emas sepakbola putra setelah absen panjang selama 8 tahun,” tambah Wang.

 

