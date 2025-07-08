Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola dengan Bayaran Paling Fantastis di Liga Arab Saudi, Nomor 1 CR7 Tembus Rp72 Miliar per Minggu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:56 WIB
5 Pesepakbola dengan Bayaran Paling Fantastis di Liga Arab Saudi, Nomor 1 CR7 Tembus Rp72 Miliar per Minggu!
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

LIMA pesepakbola dengan bayaran paling fantastis di Liga Arab Saudi. Salah satunya Cristiano Ronaldo.

Sejumlah pesepakbola bintang dunia memang memutuskan untuk gabung ke klub Arab Saudi. Bayaran yang tinggi turut jadi faktor putuskan tinggalkan sepakbola Eropa untuk main di Liga Arab Saudi.

Klub-klub Arab Saudi memang memberi bayaran yang tak main-main. Bahkan, bayaran tertinggi menembus angka Rp72 miliar per pekan. Lantas, siapa saja pesepakbola itu?

Berikut 5 Pesepakbola dengan Bayaran Paling Fantastis di Liga Arab Saudi:

1. Critiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Posisi pertama pesepakbola dengan bayaran paling fantastis di Liga Arab Saudi diisi oleh Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Give Me Sports, Selasa (8/7/2025), Ronaldo menerima bayaran 3,28 juta poundsterling atau sekira Rp72 miliar per pekan.

Ronaldo baru saja memperpanjang masa baktinya bersama Al Nassr. Dia dipastikan masih akan terus main di Liga Arab Saudi hingga 2027.

2. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez

Kemudian, ada Riyad Mahrez. Dia mengisi posisi kedua dalam daftar pesepakbola dengan bayaran paling fantastis di Liga Arab Saudi usai mengantongi gaji sebesar 855 ribu poundsterling atau sekira Rp18,9 miliar setiap pekannya.

Mahrez resmi gabung Al Ahli sejak 2023 usai tinggalkan Manchester City. Bersama Al Ahli, winger asal Aljazair ini terus bersinar sehingga sudah bukukan 29 gol dan 33 assist dari 78 penampilannya.

3. Karim Benzema

karim benzema al ittihad

Karim Benzema juga masuk daftar ini. Membela klub Al Ittihad, eks bintang Real Madrid itu mendapat bayaran sebesar 819 ribu poundsterling atau sekira Rp18,1 miliar per pekan.

Benzema yang usianya sudah tak muda lagi masih bisa terus berkiprah manis. Musim lalu, dia bukukan 25 gol dan 9 assist dari 33 penampilannya bersama Al Ittihad di berbagai kompetisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
