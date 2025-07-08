Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Resmi Coret 4 Pemain Timnas Indonesia saat Lawan Lebanon dan Kuwait?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:02 WIB
Patrick Kluivert Resmi Coret 4 Pemain Timnas Indonesia saat Lawan Lebanon dan Kuwait?
Patrick Kluivert bisa coret 4 pemain Timnas Indonesia sebelum lawan Lebanon dan Kuwait. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert berpotensi mencoret empat pemain Timnas Indonesia senior saat melawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada FIFA Matchday September 2025. Sebanyak empat pemain yang hampir pasti tidak disertakan adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan dan Rafael Struick.

Lantas, pertanyaan muncul, kok bisa Marselino Ferdinan dan kawan-kawan tak akan dipanggil Patrick Kluivert? Jawabannya karena tenaga Rafael Struick, Justin Hubner, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan diperlukan Timnas Indonesia U-23 untuk mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025.

1. Bertepatan dengan FIFA Matchday September 2025

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dapat memanggil seluruh pemain terbaik untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dapat memanggil seluruh pemain terbaik untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)

Laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bertepatan dengan FIFA Matchday September 2025. Alhasil, pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dapat memanggil seluruh pemain terbaik yang dimiliki Tanah Air.

Berhubung masih berusia di bawah 23 tahun, tenaga Ivar Jenner dan kawan-kawan dapat diandalkan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Terlebih skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di grup yang relatif rumit.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J bersama Korea Selatan U-23, Laos U-23 dan Makau U-23. Laos U-23 dan Makau U-23 mungkin dengan mudah dibungkam skuad asuhan Gerald Vanenburg, tapi tidak dengan Korea Selatan U-23.

Setelah disingkirkan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Korea Selatan U-23 ingin membalaskan dendam kepada skuad Garuda Muda. Satu-satunya jalan bagi Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 untuk lolos Piala Asia U-23 2026 adalah meraih poin sebanyak-banyaknya.  Sebab, hanya juara grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
