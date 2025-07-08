5 Pemain Termahal di Piala Presiden 2025, Nomor 1 Bintang Baru Oxford United

Ada 5 pemain termahal di Piala Presiden 2025 yang menarik untuk diketahui. Menariknya, kelima pemain yang berada di daftar ini berasal dari satu klub saja, yakni Oxford United.

Seperti yang diketahui, Piala Presiden 2025 diikuti enam tim. Keenam tim itu ada Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, Liga Indonesia All Star, Port FC, dan Oxford United.

Lucunya, kelima pemain termahal di Piala Presiden 2025 didominasi pemain dari Oxford United. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Termahal di Piala Presiden 2025, Mengutip dari Transfermarkt:

1. Brian De Keersmaecker (Rp52,14 Miliar)

Brian De Keersmaecker. (Foto: Instagram/briandekeersmaecker)

Pemain asal Belgia, Brian De Keersmaecker, menjadi salah satu yang termahal di Piala Presiden 2025 dengan nilai pasar mencapai Rp52,14 Miliar. Gelandang tengah berusia 25 tahun ini adalah pilar penting baru bagi Oxford United.

Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, serta akurasi umpan menjadikannya pemain yang sangat berharga. Kehadirannya di lini tengah diharapkan mampu memberikan dimensi berbeda bagi permainan timnya.

2. Tyler Goodrham (Rp52,14 Miliar)

Tyler Goodrham. (Foto: Instagram/t.goodrham19)

Berbagi posisi puncak dengan nilai pasar yang sama, Tyler Goodrham juga memiliki banderol Rp52,14 Miliar. Pemain sayap kanan berkebangsaan Inggris ini adalah talenta muda berusia 21 tahun yang menarik perhatian.

Kecepatannya, kemampuan dribbling, serta insting mencetak gol dan assist membuatnya menjadi ancaman nyata di sisi lapangan. Goodrham adalah salah satu prospek cerah yang bisa bersinar di turnamen ini.