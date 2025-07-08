Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Termahal di Piala Presiden 2025, Nomor 1 Bintang Baru Oxford United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |05:05 WIB
5 Pemain Termahal di Piala Presiden 2025, Nomor 1 Bintang Baru Oxford United
Skuad Oxford United di Piala Presiden 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

Ada 5 pemain termahal di Piala Presiden 2025 yang menarik untuk diketahui. Menariknya, kelima pemain yang berada di daftar ini berasal dari satu klub saja, yakni Oxford United.

Seperti yang diketahui, Piala Presiden 2025 diikuti enam tim. Keenam tim itu ada Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, Liga Indonesia All Star, Port FC, dan Oxford United.

Lucunya, kelima pemain termahal di Piala Presiden 2025 didominasi pemain dari Oxford United. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Termahal di Piala Presiden 2025, Mengutip dari Transfermarkt:

1. Brian De Keersmaecker (Rp52,14 Miliar)

Brian De Keersmaecker. (Foto: Instagram/briandekeersmaecker)
Brian De Keersmaecker. (Foto: Instagram/briandekeersmaecker)

Pemain asal Belgia, Brian De Keersmaecker, menjadi salah satu yang termahal di Piala Presiden 2025 dengan nilai pasar mencapai Rp52,14 Miliar. Gelandang tengah berusia 25 tahun ini adalah pilar penting baru bagi Oxford United.

Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, serta akurasi umpan menjadikannya pemain yang sangat berharga. Kehadirannya di lini tengah diharapkan mampu memberikan dimensi berbeda bagi permainan timnya.

2. Tyler Goodrham (Rp52,14 Miliar)

Tyler Goodrham. (Foto: Instagram/t.goodrham19)
Tyler Goodrham. (Foto: Instagram/t.goodrham19)

Berbagi posisi puncak dengan nilai pasar yang sama, Tyler Goodrham juga memiliki banderol Rp52,14 Miliar. Pemain sayap kanan berkebangsaan Inggris ini adalah talenta muda berusia 21 tahun yang menarik perhatian.

Kecepatannya, kemampuan dribbling, serta insting mencetak gol dan assist membuatnya menjadi ancaman nyata di sisi lapangan. Goodrham adalah salah satu prospek cerah yang bisa bersinar di turnamen ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629841/jay-idzes-optimistis-kalahan-arab-saudi-patrick-kluivert-asal-wasit-jujur-syl.jpg
Jay Idzes Optimistis Kalahan Arab Saudi, Patrick Kluivert: Asal Wasit Jujur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement