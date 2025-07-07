Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Calon Pemain Timnas Indonesia Gabung Klub Juara Liga 2 Spanyol 2021-2022!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |09:10 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Calon Pemain Timnas Indonesia Gabung Klub Juara Liga 2 Spanyol 2021-2022!
Patrick Kluivert bahagia Daijiro Chirino perkuat Almeria. (Foto: PSSI)
A
A
A

CALON pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia Daijiro Chirino resmi gabung klub juara Liga 2 Spanyol 2021-2022, Almeria. Kabar ini membahagiakan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebab, jika suatu hari nanti Daijiro Chirino memegang paspor Indonesia, tenaganya bakal berguna untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda.

“Seorang bek didatangkan dari CD Castellon dan menandatangani kontrak hingga 2030. Selamat datang @daijirocf,” tulis Almeria di akun Instagram-nya, @udalmeria.

1. Profil Daijiro Chirino

Daijiro Chirino resmi gabung Almeria. (Foto: Instagram/@udalmeria)
Daijiro Chirino resmi gabung Almeria. (Foto: Instagram/@udalmeria)

Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 24 Januari 2002. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Maluku. Berhubung lahir di Belanda, karier sepakbola Daijiro Chirino juga dimulai di Negeri Kincir Angin

Ia memulai dari akademi sepakbola PEC Zwolle pada 2014 atau di usia 11 tahun. Setelah itu berbagai tim kelompok umur PEC Zwolle dibela Daijiro Chirino, mulai dari U-17 hingga 21.

Sampai akhirnya, bek 23 tahun ini promosi ke tim senior PEC Zwolle pada musim panas 2021. Ia tercatat dua tahun (2021-2023) membela tim senior PEC Zwolle dengan koleksi satu gol dan tiga assist dari 31 penampilan.

2. Diboyong Klub Liga Spanyol

Performa impresif bersama PEC Zwolle membuat Daijiro Chirino diboyong klub Liga 2 Spanyol, CD Castellon pada musim panas 2023. Selama dua musim membela CD Castellon, bek bertinggi 185 sentimeter ini mencetak satu gol dan lima assist dari 79 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
