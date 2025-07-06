Piala AFF U-23 2025: Gerald Vanenburg Pede dengan Kualitas Skuad Timnas Indonesia U-23

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, pede dengan kualitas skuadnya jelang Piala AFF U-23 2025. Dia pun optimistis menatap Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 memang akan segera memulai perjalanan di Piala AFF U-23 2025. Meski baru sebentar menukangi Garuda Muda, Gerald Vanenburg sudah yakin dengan kualitas skuad besutannya.

1. Piala AFF U-23 2025 Segera Dimulai

Piala AFF U-23 yang digelar di Indonesia akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Ajang tersebut menjadi panggung pertama Vanenburg bersama Timnas Indonesia U-23. Meski sudah bergabung sejak Januari 2025, pelatih asal Belanda itu baru mendapatkan kesempatan bersua anak asuhnya dalam pemusatan latihan (TC) di Jakarta pada akhir Juni 2025.

“Saya sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23 sejak Januari, tetapi kami baru bisa berkumpul sekarang, jadi ini kali pertama saya bertemu langsung dengan para pemain terpilih,” kata Vanenburg, dilansir dari laman ASEAN Football, Minggu (6/7/2025).