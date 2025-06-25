Klub Spanyol Ini Tertarik Rekrut Pemain Timnas Indonesia, Netizen Sarankan Angkut Rizky Ridho

KLUB Liga 2 Spanyol, Cadiz CF, menyenggol fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia dengan meminta dicarikan pemain Garuda terbaik yang bisa mereka angkut. Netizen pun kompak menyarankan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho untuk dibawa Cadiz ke Liga Spanyol.

Cadiz memiliki cara unik untuk menarik perhatian netizen Indonesia. Lewat sebuah unggahan di akun instagram resminya, mereka mengunggah foto sebuah amplop dengan nama dan logo klub.

1. Senggol Fans Timnas Indonesia

Di atas amplop putih tersebut terdapat tulisan ‘Rekrutan baru’. Kemudian, Cadiz menulis pertanyaan perihal pemain Indonesia siapa yang sekiranya warganet pilih untuk memperkuat El Submarino Amarillo.

“Kalau kamu bisa merekrut satu pemain Indonesia untuk Cádiz CF, siapa yang akan kamu pilih?” tulis Cadiz dalam unggahan di akun instagramnya, dikutip Rabu (25/6/2025).

“Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami!” sambungnya.

Cadiz CF caper ke netizen Indonesia

2. Disodorkan Nama Rizky Ridho

Cara Cadiz caper seperti itu terbukti jitu. Warganet berbondong-bondong memenuhi kolom komentar mereka. Mayoritas, warganet merekomendasikan Rizky Ridho sebagai pemain yang direkrut oleh mereka.