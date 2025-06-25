Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Klub Spanyol Ini Tertarik Rekrut Pemain Timnas Indonesia, Netizen Sarankan Angkut Rizky Ridho

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |11:56 WIB
Klub Spanyol Ini Tertarik Rekrut Pemain Timnas Indonesia, Netizen Sarankan Angkut Rizky Ridho
Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

KLUB Liga 2 Spanyol, Cadiz CF, menyenggol fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia dengan meminta dicarikan pemain Garuda terbaik yang bisa mereka angkut. Netizen pun kompak menyarankan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho untuk dibawa Cadiz ke Liga Spanyol.

Cadiz memiliki cara unik untuk menarik perhatian netizen Indonesia. Lewat sebuah unggahan di akun instagram resminya, mereka mengunggah foto sebuah amplop dengan nama dan logo klub.

1. Senggol Fans Timnas Indonesia

Di atas amplop putih tersebut terdapat tulisan ‘Rekrutan baru’. Kemudian, Cadiz menulis pertanyaan perihal pemain Indonesia siapa yang sekiranya warganet pilih untuk memperkuat El Submarino Amarillo.

“Kalau kamu bisa merekrut satu pemain Indonesia untuk Cádiz CF, siapa yang akan kamu pilih?” tulis Cadiz dalam unggahan di akun instagramnya, dikutip Rabu (25/6/2025).

“Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami!” sambungnya.

Cadiz CF caper ke netizen Indonesia
Cadiz CF caper ke netizen Indonesia

2. Disodorkan Nama Rizky Ridho

Cara Cadiz caper seperti itu terbukti jitu. Warganet berbondong-bondong memenuhi kolom komentar mereka. Mayoritas, warganet merekomendasikan Rizky Ridho sebagai pemain yang direkrut oleh mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Masih Terikat Kontrak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement