HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di RCTI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |16:47 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di RCTI
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di RCTI (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan ditayangkan RCTI.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China merupakan matchday 9 Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Panggil Pemain

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Patrick Kluivert memanggil 32 pemain jelang laga ini. Sayangnya, tiga orang menyatakan mundur lantaran berbagai alasan yakni Sandy Walsh, Eliano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen.

Di sisi lain, Branko Ivankovic memanggil hingga 27 pemain ke Timnas China. Salah satu yang dipanggil adalah top skor sementara liga lokal yang bernama Wang Yudong.

Pertandingan ini akan krusial buat kedua kesebelasan. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan, China hanya bisa melaju ke babak keempat kualifikasi.

Saat ini, Timnas Indonesia menghuni urutan empat klasemen Grup C dengan nilai sembilan dari delapan laga. China, di sisi lain, duduk sebagai juru kunci dengan enam poin.

 

