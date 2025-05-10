Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Graham Arnold Resmi Jadi Pelatih Irak, Persiapan Jumpa Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |22:16 WIB
Graham Arnold resmi jadi pelatih Timnas Irak
Graham Arnold resmi jadi pelatih Timnas Irak (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Irak menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih anyar menggantikan posisi Jesus Casas. Ia akan memimpin The Lions of Mesopotamia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Disambut Gembira

Graham Arnold ancam Timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar Piala Asia 2023 REUTERS

Pengumuman tersebut disampaikan FA Irak lewat akun Instagram @iraqnt_en pada Sabtu (10/5/2025). Mereka menyambut gembira hadirnya Arnold di kursi pelatih.

“Dengan senang hati kami mengumumkan Graham Arnold sebagai pelatih baru Timnas Irak,” tulis akun Instagram tersebut.

“Selamat datang di tim Singa Mesopotamia,” tutup unggahan tersebut.

2. Dua Laga Sisa Grup B Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Tugas Arnold sungguh tidak mudah. Ia harus memimpin Zidane Iqbal dan kawan-kawan dalam dua laga tersisa di Grup B Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Saat ini, Irak berada di posisi tiga dengan 12 poin dari delapan laga. Mereka masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena berjarak hanya empat poin dari Timnas Korea Selatan di puncak.

 

Halaman:
1 2
      
