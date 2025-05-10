Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA – Live malam hari! Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan ditayangkan oleh RCTI.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China itu merupakan matchday sembilan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam WIB.

1. Penentu Langkah

Susunan pemain Timnas China (Foto: Instagram/@kickvisionofficial)

Pertandingan ini bisa jadi penentu langkah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih berpeluang lolos otomatis atau lewat jalur babak keempat hingga play-off antarkonfederasi.

Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi empat Grup C dengan nilai sembilan. Mereka berjarak empat poin dari Timnas Australia di urutan dua serta satu angka dari Timnas Arab Saudi di tangga ketiga.

Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus berharap Australia kalah dari Timnas Jepang di kandang sendiri pada 5 Juni 2025. Sementara, laga Timnas Bahrain vs Arab Saudi di Manama mesti berakhir tanpa pemenang atau tuan rumah meraup poin penuh.

Dengan begitu, Indonesia akan naik ke posisi tiga dengan nilai 12 jika mengalahkan China. Peluang tentu membesar jelang matchday 10 yang digelar lima hari kemudian atau 10 Juni 2025.