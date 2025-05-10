Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |20:21 WIB
Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Live malam hari! Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan ditayangkan oleh RCTI.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China itu merupakan matchday sembilan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam WIB.

1. Penentu Langkah

Susunan pemain Timnas China (Foto: Instagram/@kickvisionofficial)
Susunan pemain Timnas China (Foto: Instagram/@kickvisionofficial)

Pertandingan ini bisa jadi penentu langkah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih berpeluang lolos otomatis atau lewat jalur babak keempat hingga play-off antarkonfederasi.

Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi empat Grup C dengan nilai sembilan. Mereka berjarak empat poin dari Timnas Australia di urutan dua serta satu angka dari Timnas Arab Saudi di tangga ketiga.

Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus berharap Australia kalah dari Timnas Jepang di kandang sendiri pada 5 Juni 2025. Sementara, laga Timnas Bahrain vs Arab Saudi di Manama mesti berakhir tanpa pemenang atau tuan rumah meraup poin penuh.

Dengan begitu, Indonesia akan naik ke posisi tiga dengan nilai 12 jika mengalahkan China. Peluang tentu membesar jelang matchday 10 yang digelar lima hari kemudian atau 10 Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183454/hasil_timnas_uea_vs_irak_iraqnten-Qysf_large.jpg
Hasil Timnas UEA vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rival Timnas Indonesia Gagal Menang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644223/pengamat-kritik-kebijakan-pssi-target-100-besar-tapi-absen-di-fifa-matchday-lnn.webp
Pengamat Kritik Kebijakan PSSI: Target 100 Besar, Tapi Absen di FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Komentar Rizky Ridho usai Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement