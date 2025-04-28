Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain Barcelona dengan Gaji Paling Fantastis Musim 2024-2025, Nomor 1 Raup Rp637 Miliar per Tahun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |16:48 WIB
5 Pemain Barcelona dengan Gaji Paling Fantastis Musim 2024-2025, Nomor 1 Raup Rp637 Miliar per Tahun
Barcelona juara Copa del Rey 2024-2025. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

ADA 5 pemain Barcelona dengan gaji paling fantastis di musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Saat ini, Barcelona tengah menjadi sorotan karena berhasil menjuarai Copa del Rey 2024-2025 usai menumbangkan sang rival abadi, Real Madrid di final dengan skor 3-2.

Gelar tersebut membuat Barcelona berpotensi treble winner di musim ini. Sebab Barcelona masih berjuang di semifinal Liga Champions 2024-2025 dengan melawan Inter Milan, dan tim berjuluk Blaugrana itu masih memimpin Liga Spanyol 2024-2025 dengan keunggulan 4 poin dari Madrid.

Melihat pencapaian itu semua, banyak yang penasaran seberapa kuat skuad tim asuhan Hansi Flick tersebut di musim ini. Secara gaji, Barcelona di musim ini bukanlah salah satu skuad termahal yang pernah mereka miliki.

Tercatat pemain dengan bayaran tertinggi di Barcelona pada musim 2024-2025 ini saja hanya mendapatkan Rp637 miliar per tahunnya. Jadi, apa yang dilakukan Barcelona di tahun ini bisa dikatakan luar biasa.

Lantas selain bayaran Rp637 miliar per tahun, siapa lagi pemain dengan gaji fantastis di Barcelona saat ini?

Berikut 5 Pemain Barcelona dengan Gaji Paling Fantastis Musim 2024-2025:

5. Raphinha (12.500.000 Euro/Rp234 Miliar per Musim)

Raphinha @FCBarcelona
Raphinha @FCBarcelona

Raphinha merupakan winger andalan Barcelona saat ini. Ia didatangkan dari Leeds United pada musim panas 2022 lalu.

Sejak saat itu, Raphinha tak tergeser dari skuad utama Barcelona. Di musim ini saja, pemain dengan bayaran Rp234 miliar per musim itu telah mencatatkan total 50 pertandingan dengan 30 gol dan 23 assist bersama Barcelona di semua kompetisi musim ini.

4. Jules Kounde (13.550.000 Euro/Rp259 Miliar per Musim)

Jules Kounde
Jules Kounde

Kounde merupakan fullback kanan Barcelona yang kini berusia 26 tahun. Pemain asal Prancis itu juga didatangkan Barcelona pada musim panas 2022 silam.

Kounde yang dibeli dari Sevilla sudah menjadi pemain penting pelatih Hansi Flick. Terbukti ia sudah membukukan total 52 pertandingan dengan 4 gol dan 8 assist di musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk, AS Trencin Langsung Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement