5 Pemain Barcelona dengan Gaji Paling Fantastis Musim 2024-2025, Nomor 1 Raup Rp637 Miliar per Tahun

ADA 5 pemain Barcelona dengan gaji paling fantastis di musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Saat ini, Barcelona tengah menjadi sorotan karena berhasil menjuarai Copa del Rey 2024-2025 usai menumbangkan sang rival abadi, Real Madrid di final dengan skor 3-2.

Gelar tersebut membuat Barcelona berpotensi treble winner di musim ini. Sebab Barcelona masih berjuang di semifinal Liga Champions 2024-2025 dengan melawan Inter Milan, dan tim berjuluk Blaugrana itu masih memimpin Liga Spanyol 2024-2025 dengan keunggulan 4 poin dari Madrid.

Melihat pencapaian itu semua, banyak yang penasaran seberapa kuat skuad tim asuhan Hansi Flick tersebut di musim ini. Secara gaji, Barcelona di musim ini bukanlah salah satu skuad termahal yang pernah mereka miliki.

Tercatat pemain dengan bayaran tertinggi di Barcelona pada musim 2024-2025 ini saja hanya mendapatkan Rp637 miliar per tahunnya. Jadi, apa yang dilakukan Barcelona di tahun ini bisa dikatakan luar biasa.

Lantas selain bayaran Rp637 miliar per tahun, siapa lagi pemain dengan gaji fantastis di Barcelona saat ini?

Berikut 5 Pemain Barcelona dengan Gaji Paling Fantastis Musim 2024-2025:

5. Raphinha (12.500.000 Euro/Rp234 Miliar per Musim)

Raphinha merupakan winger andalan Barcelona saat ini. Ia didatangkan dari Leeds United pada musim panas 2022 lalu.

Sejak saat itu, Raphinha tak tergeser dari skuad utama Barcelona. Di musim ini saja, pemain dengan bayaran Rp234 miliar per musim itu telah mencatatkan total 50 pertandingan dengan 30 gol dan 23 assist bersama Barcelona di semua kompetisi musim ini.

4. Jules Kounde (13.550.000 Euro/Rp259 Miliar per Musim)

Kounde merupakan fullback kanan Barcelona yang kini berusia 26 tahun. Pemain asal Prancis itu juga didatangkan Barcelona pada musim panas 2022 silam.

Kounde yang dibeli dari Sevilla sudah menjadi pemain penting pelatih Hansi Flick. Terbukti ia sudah membukukan total 52 pertandingan dengan 4 gol dan 8 assist di musim ini.