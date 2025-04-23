Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Lawan China dan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Patrick Kluivert berpotensi panggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert memanggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang di dua laga pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menantang Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

Awalnya, Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk dua laga melawan Australia dan Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan tiga nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James.

1. Empat Pemain Timnas Indonesia Alami Cedera

Kevin Diks tengah mengalami cedera. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)

Jelang menghadapi China (5 Juni 2025) dan Jepang (10 Juni 2025), empat pemain Timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Diks (FC Copenhagen), Dean James (Go Ahead Eagles), Shayne Pattynama (KAS Eupen) dan Ragnar Oratmangoen (FCV Dender).

Dean James yang mengalami masalah hamstring, sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Dean James pulih dari cedera.

Sementara Shayne Pattynama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Eks pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat.

Nasib apes dialami Kevin Diks. Pemain yang akan gabung Borussia Monchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi, Kevin Diks absen saat Timnas Indonesia bersua China dan Jepang.