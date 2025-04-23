Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Lawan China dan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |13:10 WIB
Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Lawan China dan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Patrick Kluivert berpotensi panggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert memanggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang di dua laga pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menantang Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

Awalnya, Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk dua laga melawan Australia dan Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan tiga nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James.

1. Empat Pemain Timnas Indonesia Alami Cedera

Kevin Diks tengah mengalami cedera. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
Kevin Diks tengah mengalami cedera. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)

Jelang menghadapi China (5 Juni 2025) dan Jepang (10 Juni 2025), empat pemain Timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Diks (FC Copenhagen), Dean James (Go Ahead Eagles), Shayne Pattynama (KAS Eupen) dan Ragnar Oratmangoen (FCV Dender).

Dean James yang mengalami masalah hamstring, sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Dean James pulih dari cedera.

Sementara Shayne Pattynama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Eks pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat.

Nasib apes dialami Kevin Diks. Pemain yang akan gabung Borussia Monchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi, Kevin Diks absen saat Timnas Indonesia bersua China dan Jepang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/cosmo_jne_menaklukkan_mongcongbulo_fc_5_2_pada_lan.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Taklukkan Mongcongbulo 5-2 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement