Timnas Indonesia U-22 Dirugikan? Media Vietnam Sebut Thailand Ubah Aturan di SEA Games 2025 yang Untungkan Tuan Rumah

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut tuan rumah Thailand akan mengubah aturan cabang olahraga sepakbola SEA Games 2025 yang juga diikuti Timnas Indonesia U-22. Aturan ini disebut Soha.vn berpotensi menguntungkan tuan rumah Thailand.

Lantas, apa aturan yang akan dibuat Federasi Sepakbola Thailand (FAT) di ajang dua tahunan ini? Mengutip dari Soha.vn, FAT berencana membagi tiga grup kepada 11 negara yang ikut serta di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2025.

1. Pertandingan Fase Grup Berkurang

Jika dibagi tiga tim, otomatis jumlah pertandingan yang dimainkan masing-masing tim di fase grup akan berkurang. Andai dibagi ke dalam tiga grup, masing-masing tim biasanya hanya menjalani dua sampai tiga pertandingan saja.

Media Vietnam sebut Thailand ubah aturan di SEA Games 2025. (Foto: Soha.vn)

Rencana ini pun sudah diajukan FAT kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Tujuan perubahan ini agar kualitas turnamen bisa meningkat. Sebelumnya di SEA Games 2023, hanya dibagi dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan lima tim.

Alhasil, masing-masing tim saat itu menjalani empat pertandingan di fase grup. Akibatnya, masing-masing tim bermain setiap dua hari sekali.

“Tuan rumah Thailand berencana melakukan serangkaian perubahan. Demi mendapatkan keuntungan besar di sepakbola putra SEA Games 2025?” tulis judul dalam artikel yang dibuat Soha.vn.