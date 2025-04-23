Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-22 Dirugikan? Media Vietnam Sebut Thailand Ubah Aturan di SEA Games 2025 yang Untungkan Tuan Rumah

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |12:28 WIB
Timnas Indonesia U-22 Dirugikan? Media Vietnam Sebut Thailand Ubah Aturan di SEA Games 2025 yang Untungkan Tuan Rumah
SEA Games 2025 akan alami perubahan yang untungkan Timnas Indonesia U-22. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut tuan rumah Thailand akan mengubah aturan cabang olahraga sepakbola SEA Games 2025 yang juga diikuti Timnas Indonesia U-22. Aturan ini disebut Soha.vn berpotensi menguntungkan tuan rumah Thailand.

Lantas, apa aturan yang akan dibuat Federasi Sepakbola Thailand (FAT) di ajang dua tahunan ini? Mengutip dari Soha.vn, FAT berencana membagi tiga grup kepada 11 negara yang ikut serta di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2025.

1. Pertandingan Fase Grup Berkurang

Jika dibagi tiga tim, otomatis jumlah pertandingan yang dimainkan masing-masing tim di fase grup akan berkurang. Andai dibagi ke dalam tiga grup, masing-masing tim biasanya hanya menjalani dua sampai tiga pertandingan saja.

Media Vietnam sebut Thailand ubah aturan di SEA Games 2025. (Foto: Soha.vn)
Media Vietnam sebut Thailand ubah aturan di SEA Games 2025. (Foto: Soha.vn)

Rencana ini pun sudah diajukan FAT kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Tujuan perubahan ini agar kualitas turnamen bisa meningkat. Sebelumnya di SEA Games 2023, hanya dibagi dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan lima tim.

Alhasil, masing-masing tim saat itu menjalani empat pertandingan di fase grup. Akibatnya, masing-masing tim bermain setiap dua hari sekali.

“Tuan rumah Thailand berencana melakukan serangkaian perubahan. Demi mendapatkan keuntungan besar di sepakbola putra SEA Games 2025?” tulis judul dalam artikel yang dibuat Soha.vn.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179177/pssi_berjanji_akan_total_mendukung_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025-BqHK_large.jpg
PSSI Janji Bakal Total Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178812/timnas_indonesia_u_22-N9wB_large.jpg
Meski Diunggulkan, Pengamat Ingatkan Timnas Indonesia U-22 Tak Boleh Remehkan Lawan di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178788/timnas_putri_indonesia-bHDx_large.jpg
Dapat Grup Neraka, Pelatih Malaysia Iri dengan Peluang Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178224/erick_thohir-R8sJ_large.jpg
Soal Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Menpora Erick Thohir Bakal Panggil PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636673/pangsuma-fc-menang-telak-90-atas-raybit-fc-di-pekan-keempat-pfl-20252026-vah.webp
Pangsuma FC Menang Telak 9â0 atas Raybit FC di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Final French Open 2025: Fajar/Fikri vs Unggulan Pertama Korea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement