HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Syarat Timnas Indonesia Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025, Nomor 1 Kalahkan China dan Jepang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |06:55 WIB
3 Syarat Timnas Indonesia Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025, Nomor 1 Kalahkan China dan Jepang!
Berikut tiga syarat Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT tiga syarat Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025. Salah satunya harus kalahkan Timnas China dan Timnas Jepang sekaligus!

Saat ini, Timnas Indonesia mengoleksi sembilan poin di posisi empat klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka berjarak empat angka dari Timnas Australia di urutan dua dan satu poin dari Timnas Arab Saudi di posisi tiga.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Dengan dua laga tersisa pada Juni 2025, peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tentu ada tiga syarat yang harus terpenuhi. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Syarat Timnas Indonesia Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025

3. Australia Gagal Menang

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: X/@Socceroos)
Susunan pemain Timnas Australia (Foto: X/@Socceroos)

The Socceroos terdepan dalam peluang meraih tiket otomatis. Jika Indonesia ingin lolos langsung, Australia tidak boleh meraih tiga poin dalam salah satu laga pada Juni 2025.

Mereka akan menghadapi Jepang di kandang sendiri pada 5 Juni dan menantang Arab Saudi di markas lawan pada 10 Juni. Australia maksimal hanya boleh memetik satu poin dari dua laga tersebut!

2. Arab Saudi Gagal Menang

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)
Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

The Green Falcons juga tidak boleh menang di dua laga beruntun. Mereka akan menghadapi Timnas Bahrain di kandang lawan pada 5 Juni dan menjalani hidup mati kontra Australia di partai terakhir.

Bila sudah gagal menang lawan Bahrain, maka kans Arab Saudi bisa dibilang berat mengingat Australia (13) unggul tiga poin. Apalagi, anak asuh Herve Renard kalah dalam hal selisih gol.

 

Halaman:
1 2
      
