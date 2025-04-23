Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Dibantu Hasil Australia dan Arab Saudi pada Juni 2025?

TIMNAS Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dibantu hasil Australia dan Arab Saudi pada Juni 2025? Sebelum membahas potensi di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday delapan.

1. Timnas Jepang Tak Ada Lawan

Jepang masih belum tertahankan di puncak klasemen Grup C dengan 20 angka. Wataru Endo dan kawan-kawan bahkan menjadi negara pertama di luar tuan rumah yang sudah memesan tempat di putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan 13 angka, diikuti Arab Saudi di tempat ketiga dengan 10 poin. Turun ke posisi empat ada Timnas Indonesia dengan sembilan poin, unggul tiga angka atas Bahrain dan China di tempat kelima serta enam.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday sembilan pada Kamis, 5 Juni 2025. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia menang atas China, plus di laga lain Bahrain gagal menang saat menjamu Arab Saudi.

Lantas, bagaimana peluang Timnas Indonesia finis dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Okezone akan membahasnya.