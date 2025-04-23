Penyebab Asisen Pelatih Timnas Indonesia Ikut Rayakan Go Ahead Eagles Juara KNVB Cup 2024-2025 Bersama Dean James

ADA hal menarik dalam perayaan kemenangan klub Dean James, Go Ahead Eagles usai memastikan juara KNVB Cup 2024-2025. Tepatnya dalam perayaan gelar juara itu turut hadir asisten pelatih Timnas Indonesia, Bram Verbruggen.

Tak hanya sekadar hadir, Verbruggen benar-benar ikut merayakan kemenangan Go Ahead Eagles. Ternyata, ada peran Verbruggen dalam gelar pertama Go Ahead Eagles di turnamen KNVB Cup tersebut.

1. Ikut Bahagia

Tepatnya, Verbruggen pernah bekerja sebagai team developer Go Ahead Eagles pada 2023 silam. Dengan ilmu psikologi konseling yang dimiliki Verbruggen, asisten pelatih Patrick Kluivert itu berhasil menjaga kekompakan Go Ahead Eagles serta membangun individu klub tersebut semakin kuat.

Tak heran Verbruggen ikut membagikan kebahagiaannya itu di akun media sosial, Instagram pribadi @bramverbruggen1. Dalam postingan itu dia menampilkan foto dengan pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- Dean James.

Go Ahead Eagles juara KNVB Cup 2024-2025. (Foto: Instagram/goeagles)

Sayang, dalam laga final KNVB Cup 2024-2025, Dean James tidak bisa bermain membela Go Ahead Eagles. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia tersebut sedang melakukan pemulihan karena mengalami cedera hamstring.

"Kami berhasil menjadi pemenang," tulis Bram, Rabu (23/4/2025).

2. Verbruggen Kini Fokus di Timnas Indonesia

Sebatas informasi, Bram ternyata pernah menjadi bagian dari Go Ahead Eagles, pada 2023. Saat itu dia menjabat sebagai Team Developer.