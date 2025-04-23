Calvin Verdonk Buka-bukaan soal Penyebab Miliki Karier Singkat di Portugal

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk menghabiskan kariernya sejauh ini di Belanda. Namun, dulu Calvin pernah mencoba peruntungan di Portugal dan hal tersebut berlangsung singkat karena ia memutuskan kembali ke Liga Belanda.

Ada yang membuat karier Calvin di Liga Portugal berlangsung sikat, yakni hanya 15 laga saja. Alasan utamanya karena Calvin merasa tidak betah dan hal tersebut akhirnya memengaruhi performa sang pemain di lapangan.

1. Pernah Main di Liga Portugal

Calvin Verdonk sempat menjalani karier di Portugal. Pemain berusia 27 tahun itu membela Famalicao pada musim 2020-2021 dan 2021-2022.

Namun, kisah Calvin di Portugal tak berjalan mulus. Performa Calvin terganggu dengan adanya Covid-19 dan kesulitan beradaptasi dengan tim.

"Ada juga Covid. Ada banyak orang dari Amerika Selatan, yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Itu membuat saya sulit beradaptasi," ungkap Calvin dilansir dari Forza NEC, Rabu (23/4/2025).

Calvin Verdonk (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Karena itu, Calvin tidak tampil banyak di Famalicao. Bek NEC Nijmegen itu tercatat hanya bermain sebanyak 15 kali untuk tim di semua kompetisi.

2. Rindu Rumah

Di satu sisi, Calvin juga mengaku rindu dengan rumah alias tempat asalnya di Belanda. Dengan banyaknya faktor itu, performa Calvin pun tidak maksimal di lapangan.