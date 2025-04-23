Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Lagi-Lagi Jadi Tim Musafir, Carlos Pena Emosi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |23:52 WIB
Persija Jakarta Lagi-Lagi Jadi Tim Musafir, Carlos Pena Emosi
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

DEPOK - Persija Jakarta dipastikan menjadi tim musafir lagi karena sementara waktu tak bisa bermain di Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025. Kondisi itu lantas membuat pelatih Persija, Carlos Pena emosi.

Pena kesal karena timnya lagi-lagi tak memiliki kandang yang pasti. Sering berpindah-pindah kandang dinilai Carlos Pena sebagai salah satu kesulitan melatih Persija.

1. Tim Musafir

Pada musim ini, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- pernah bertanding di berbagai stadion, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta International Stadium, dan Stadion Patriot, Bekasi.

Selanjutnya saat menjamu Semen Padang, Persija akan bermain di Stadion Pakansari, Minggu 27 April 2025. Awalnya laga digelar di JIS, namun kondisi rumput yang masih dalam tahap perawatan membuat pertandingan pindah lokasi.

Carlos Pena mengatakan situasi seperti ini memang tidak pernah mengharapkannya. Namun, apa daya kondisi tersebut harus diterima Persija pada musim ini menjadi tim musafir.

"Tentu ini bukan situasi yang ideal. Inilah situasi yang kami alami di klub," kata Carlos Pena di Depok, Rabu (23/4/2025).

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persija)
Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persija)

2. Berharap Persija Bisa Fokus

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kondisi pemainnya berdampak dengan situasi saat ini. Akan tetapi, dia menilai Persija tetap berusaha memberikan performa terbaiknya saat turun laga nanti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/17/aiman_witjaksono_foto_inews.jpg
iNews Tegaskan Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement