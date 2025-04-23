Penyebab Laga Persija Jakarta vs Semen Padang Batal Main di JIS

JAKARTA – Pertandingan Persija Jakarta vs Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 dipastikan batal digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Alasannya karena kondisi rumput yang masih dalam tahap perawatan, sehingga mau tak mau Persija jadi tim musafir lagi.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola JIS memberikan kabar bahwa Persija belum bisa menggunakan stadion pada akhir pekan ini. Itu semua karena rumput lapangan JIS sedang perawatan.

1. Batal Main di JIS

Skuad Macan Kemayoran akan menjamu Semen Padang, pada Minggu 27 April 2025. Awalnya, laga sudah mantap akan digelar di JIS, namun nyatanya stadion tersebut belum siap sehingga Persija harus pindah ke Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, keputusan pelaksanaan pertandingan tersebut di Stadion Pakansari, Bogor, merupakan hasil koordinasi intensif antara manajemen Persija Jakarta dan pengelola JIS, dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis," tulis keterangan Jakpro, dikutip Rabu (23/4/2025).

"Termasuk di dalamnya adalah aspek keselamatan, kenyamanan, kesiapan lapangan (playable), serta optimalisasi perawatan stadion demi menjaga kualitas pertandingan dan performa terbaik para pemain," sambung keterangan itu.

Stadion JIS resmi jadi rumah Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

2. Sabar Sampai Mei 2025

PT Jakpro mengabarkan Persija baru bisa berlaga di JIS, pada Mei 2025. Melihat jadwal, di bulan tersebut Persija akan melawan Bali United (10/5) dan Malut United (24/5/2025).

"Saat ini, persiapan tersebut tengah kami lakukan agar JIS siap menggelar dua pertandingan Persija Jakarta pada bulan Mei 2025 mendatang, dengan standar kelayakan pertandingan profesional," tambah keterangan pihak Jakpro.