Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Laga Persija Jakarta vs Semen Padang Batal Main di JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |23:34 WIB
Penyebab Laga Persija Jakarta vs Semen Padang Batal Main di JIS
Persija Jakarta vs Semen Padang batal main di JIS. (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

JAKARTA – Pertandingan Persija Jakarta vs Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 dipastikan batal digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Alasannya karena kondisi rumput yang masih dalam tahap perawatan, sehingga mau tak mau Persija jadi tim musafir lagi.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola JIS memberikan kabar bahwa Persija belum bisa menggunakan stadion pada akhir pekan ini. Itu semua karena rumput lapangan JIS sedang perawatan.

1. Batal Main di JIS

Skuad Macan Kemayoran akan menjamu Semen Padang, pada Minggu 27 April 2025. Awalnya, laga sudah mantap akan digelar di JIS, namun nyatanya stadion tersebut belum siap sehingga Persija harus pindah ke Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, keputusan pelaksanaan pertandingan tersebut di Stadion Pakansari, Bogor, merupakan hasil koordinasi intensif antara manajemen Persija Jakarta dan pengelola JIS, dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis," tulis keterangan Jakpro, dikutip Rabu (23/4/2025).

"Termasuk di dalamnya adalah aspek keselamatan, kenyamanan, kesiapan lapangan (playable), serta optimalisasi perawatan stadion demi menjaga kualitas pertandingan dan performa terbaik para pemain," sambung keterangan itu.

Stadion JIS resmi jadi rumah Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Stadion JIS resmi jadi rumah Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

2. Sabar Sampai Mei 2025

PT Jakpro mengabarkan Persija baru bisa berlaga di JIS, pada Mei 2025. Melihat jadwal, di bulan tersebut Persija akan melawan Bali United (10/5) dan Malut United (24/5/2025).

"Saat ini, persiapan tersebut tengah kami lakukan agar JIS siap menggelar dua pertandingan Persija Jakarta pada bulan Mei 2025 mendatang, dengan standar kelayakan pertandingan profesional," tambah keterangan pihak Jakpro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/juventus_vs_lazio.jpg
Juventus Dihantam Lazio, Igor Tudor Semprot Dua Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement