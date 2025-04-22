Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Moncongbulo FC Mundur, FFI Pastikan Futsal Nation Cup 2025 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |20:19 WIB
Moncongbulo FC Mundur, FFI Pastikan Futsal Nation Cup 2025 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
Futsal Nation Cup 2025 siap digelar. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) pastikan ajang Futsal Nation Cup 2025 tetap digelar sesuai jadwal. Hal ini disampaikan usai salah satu tim, yakni Moncongbulo FC, memutuskan mundur dari Futsal Nation Cup 2025.

Futsal Nation Cup 2025 sendiri merupakan gebrakan baru dari Federasi Futsal Indonesia. Pertandingan tengah musim ini mempertemukan 8 tim terbaik di putaran 1 Pro Futsal League Indonesia 2024/-2025. Tetapi, ada satu tim yang menyatakan mundur, yakni Moncongbulo FC.

Tiga Radja United vs Moncongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

1. Futsal Nation Cup 2025

Gelaran Futsal Nation Cup 2025 tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 24 hingga 27 April 2025. Seluruh pertandingan akan digelar di GOR Among Raga, Yogyakarta. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi tim peserta untuk segera merasakan atmosfer pertandingan kembali.

”Untuk jadwal sampai saat ini masih belum ada perubahan, meski ada tim yang mengundurkan diri. Jangan sampai ini merugikan persiapan dari 7 tim lainnya,” terang Direktur Kompetisi FFI Yosep Triono.

Menurutnya, untuk teknisnya nanti akan seperti apa, hal ini masih dalam tahap komunikasi dengan seluruh tim peserta. Yang jelas, pihaknya akan melaksanakan pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

”Untuk tanggal masih tetap 24-27 April 2025, persiapan juga sudah dilakukan. Venue juga sudah disiapkan jadi tidak ada kendala teknis, tinggal komunikasi untuk jadwal pertandingnanya saja,” jelasnya.

 

