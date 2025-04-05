Hasil Augsburg vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Tampil Dominan, Die Roten Menang 3-1

AUGSBURG – Hasil Augsburg vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion WWK Arena, Augsburg, Jerman, Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Die Roten.

Augsburg lebih dulu unggul via gol Dimitris Giannoulis (30’). Namun, Bayern membalas lewat gol-gol Jamal Musiala (42’), Harry Kane (60’), dan bunuh diri Chrislain Matsima (90+3’).

Jamal Musiala menyamakan skor laga Augsburg vs Bayern Munich 1-1 (Foto: FC Bayern Munich)

Jalannya Pertandingan

Permainan dominan ditunjukkan Bayern sejak awal laga. Mereka menguasai bola dengan begitu apik. Namun, strategi bertahan yang ditunjukkan Augsburg membuat tim tamu kesulitan.

Bahkan, tuan rumah unggul duluan di menit ke-30 lewat peluang pertama dalam laga ini. Umpan tendangan bebas Jeffrey Gouweleeuw berhasil dikontrol Giannoulis dan disepak masuk!

Tertinggal, Bayern semakin beringas. Upaya mereka baru berbuah di menit ke-42. Penetrasi Leroy Sane diakhiri operan ke Musiala. Kendati dikerubungi lawan, ia masih bisa menyepak bola masuk gawang. Skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, dominasi terus ditunjukkan Bayern. Menit ke-52, umpan silang Sane berhasil disambut Michael Olise dengan tembakan tetapi bola menghantam mistar gawang.

Kartu merah dikeluarkan wasit pada menit ke-58 kepada Cedric Zesiger. Dua kali kartu kuning berbuah pengusiran. Unggul jumlah pemain, FC Hollywood semakin nyaman.