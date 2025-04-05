Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 Kelar Timnas Yaman U-17 vs Afghanistan U-17: Timnas Indonesia U-17 Posisi Berapa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |02:22 WIB
Timnas Indonesia U-17 tempati posisi 2 klasemen sementara Grup C Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)
Timnas Indonesia U-17 tempati posisi 2 klasemen sementara Grup C Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 kelar Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17 akan diulas Okezone. Untuk sementara, posisi puncak Grup C Piala Asia U-17 2025 ditempati Timnas Yaman U-17 dengan koleksi tiga poin dan selisih gol +2.

1. Timnas Yaman U-17 Menang Meyakinkan atas Timnas Afghanistan U-17

Asl Al-Arab -julukan Timnas Yaman U-17- menang 2-0 atas Afghanistan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB

Timnas Yaman U-17 menang 2-0 atas Afghanistan U-17. (Foto: X/@afcasiancup)
Timnas Yaman U-17 menang 2-0 atas Afghanistan U-17. (Foto: X/@afcasiancup)

Gol-gol Timnas Yaman U-17 dicetak Mohammed Al Raawi pada menit 24 dan Zaid Al Garash (27’). Mengekor di posisi dua klasemen sementara Grup C ada Timnas Indonesia U-17 dengan tiga poin dan selisih gol +1.

Timnas Indonesia U-17 secara mengejutkan menang 1-0 atas Korea Selatan U-17. Memanfaatkan strategi serangan balik, gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 diciptakan Evandra Florasta di menit 90+1.

Menyusul di posisi tiga dan empat ada Korea Selatan U-17 dan Afghanistan U-17 yang sama-sama belum mengemas angka. Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

2. Timnas Indonesia U-17 Buru Tiket Piala Dunia U-17 2025

Tim-tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 akan mendapatkan hadiah dari FIFA. Hadiah yang dimaksud di sini adalah tiket lolos ke Piala Dunia U-17 2025!

 

