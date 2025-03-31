Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi yang Gagal Curi Perhatian Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Hadapi Lionel Messi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |14:04 WIB
3 Pemain Naturalisasi yang Gagal Curi Perhatian Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Hadapi Lionel Messi
Berikut tiga pemain naturaliasi yang gagal curi perhatian Patrick Kluivert di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain naturalisasi yang gagal curi perhatian Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ketiganya bahkan jadi penghangat bangku cadangan pada FIFA Matchday Maret 2025.

Kluivert memanggil belasan nama pemain naturalisasi untuk skuad Timnas Indonesia pada bulan ini. Namun, ada tiga pesepakbola yang sama sekali tidak bermain dalam dua pertandingan.

Patrick Kluivert ingin antar Timnas Indonesia menang atas Bahrain Andka Rachmansyah Okezone

Siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Naturalisasi yang Gagal Curi Perhatian Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

3. Emil Audero

Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Pemain satu ini merupakan salah satu yang teranyar dinaturalisasi. Namun, Audero gagal mendapatkan menit bermain kendati selalu ada di daftar susunan pemain.

Hal tersebut tidak terlepas dari hadirnya Maarten Paes. Audero berpeluang tampil di laga kontra Timnas China karena sang pilihan utama terkena akumulasi.

2. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama tampak garang mengenakan jersey baru Timnas Indonesia U-20 @erspo.official

Pemain satu ini gagal mendapatkan menit bermain. Pattynama kalah bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdonk hingga Dean James di posisi bek kiri.

Kendati begitu, pesepakbola KAS Eupen tersebut selalu masuk dalam daftar susunan pemain. Pattynama perlu bekerja keras untuk meyakinkan Kluivert di laga-laga berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
