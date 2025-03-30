Kisah Ole Romeny yang Terpukau dengan Atmosfer SUGBK: Saya Belum Pernah Dengar Kebisingan seperti Itu!

KISAH Ole Romeny menarik diulas. Dia terpukau dengan atmosfer SUGBK. Terang-terangan, Ole Romeny mengaku belum pernah dengar kebisingan di sebuah stadion seperti yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ya, striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, kembali mengenang atmosfer yang ada di SUGBK. Romeny mengaku baru merasakan kebisingan yang luar biasa ketika dirinya berhasil menjebol gawang Bahrain.

1. Kiprah Manis

Romeny menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dalam matchday kedelapan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Oxford United itu menceploskan bola ke gawang tim tamu usai memanfaatkan umpan terukur dari Marselino Ferdinan di menit ke-25.

Gol itu membuat SUGBK bergetar. Puluhan ribu suporter yang hadir bersorak sorai merayakan gol tersebut. Romeny benar-benar dibuat takjub dengan atmosfer yang diberikan suporter dalam pertandingan tersebut.

“Magis. Malam yang luar biasa,” kata Romeny, dilansir dari Voetbalzone, Minggu (30/3/2025).

“Suara yang dihasilkan oleh para suporter ini, saya belum pernah mendengar kebisingan sebesar itu setelah mencetak gol. Semuanya bergetar, benar-benar luar biasa!,” sambungnya.